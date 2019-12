26 декабря 2019 г. Эллен Накашима | The Washington Post Киберкомандование США планирует информационную войну, чтобы сдержать российское вмешательство в выборы 2020 года "Военные чиновники Киберкомандования США разрабатывают тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута против высокопоставленных российских чиновников и олигархов в том случае, если Москва попытается вмешаться в выборы в США в 2020 году путем взлома избирательных систем или попыток посеять масштабные разногласия, утверждают нынешние и бывшие чиновники США", - передает The Washington Post. "Один из вариантов, рассматриваемый Киберкомандованием США, будет нацелен на высшее руководство и российскую элиту, хотя, вероятно, и не на президента Владимира Путина, что было бы сочтено слишком провокационным, заявили нынешние и бывшие чиновники, которые говорили на условиях анонимности в связи с чувствительностью вопроса. Идея состоит в том, чтобы показать, что, если вмешательство не прекратится, может быть нанесен удар по конфиденциальным личным данным, однако конкретизировать чиновники отказались", - говорится в статье. "Когда русские помещают имплантаты в электрическую сеть, это означает, что они достоверно демонстрируют, что обладают способностью причинить вам вред, если ситуация обострится, - отмечает Бобби Чесни, профессор права в Техасском университете в Остине. - То, что находится сейчас на рассмотрении, является индивидуальной версией этой концепции, мало чем отличающейся от индивидуально нацеленных экономических санкций. Это - отправка достоверных сигналов ключевым лицам, принимающим решения, что они будут уязвимы, если предпримут определенные враждебные действия". "(...) Информация об этом появилась на фоне того, как многочисленные агентства в администрации Трампа стремятся обеспечить защиту Соединенных Штатов от иностранных попыток сорвать выборы 2020 года, хотя президент Трамп поставил под сомнение или принизил значимость выводов собственного разведывательного сообщества о российском вмешательстве в 2016 году, - отмечает издание. - В прошлом месяце разведывательное сообщество США обнародовало секретное обновление - "оценку национальной разведки", в котором утверждается, что главной целью России в кампании 2020 года по-прежнему является посеять раздор. "Она всегда была нацелена на то, чтобы углубить расколы в нашем обществе", - заметил один высокопоставленный представитель США". "(...) Рассматриваемые варианты опираются на операцию, которую Киберкомандование предприняло прошлой осенью в преддверии промежуточных выборов, - напоминает газета. - Начиная с октября 2018 года, Киберкомандование использовало электронные письма, всплывающие окна и тексты, нацеливаясь на российских интернет-"троллей", которые сеют дезинформацию на платформах социальных сетей США. Тролли работали на Агентство интернет-исследований, частную структуру, контролируемую российским олигархом, близким к Путину. Киберкомандование также направляло сообщения хакерам, работающим на российскую военную разведку, указывая на то, что их личности известны и могут быть обнародованы. Несмотря на то, что командование не подписывало свои сообщения, американцы знали, что ошибок в понимании того, кто отправил их, не будет, говорили чиновники в то время". "Так что тролли упорствовали, Киберкомандование, начиная с Дня выборов и, по крайней мере, в течение двух дней после этого, отключало их серверы, сообщала ранее The Washington Post. Американцы также разослали сообщения, направленные на то, чтобы посеять смятение и разногласия среди сотрудников агентства, включая администраторов компьютерных систем. По словам официальных лиц США, некоторые работники были настолько взволнованы, что начали внутреннее расследование, чтобы выяснить, кто, по их мнению, был инсайдером, спровоцировавшим утечку информации о персонале". "Новые рассматриваемые варианты предусматривают нацеливание на ключевых лидеров служб безопасности, военных и, возможно, некоторых олигархов. Отправка сообщений будет сопровождаться ограниченной кибер-операцией, которая продемонстрирует, что у американцев есть доступ к определенной системе или аккаунту и возможность причинять ущерб, сообщили источники, знакомые с этим вопросом. В сообщении, отправляемом цели, будет содержаться неявное предупреждение, что, если вмешательство в выборы не прекратится, будут последствия", - информирует The Washington Post, отдельно подчеркивая, что рассматриваемые варианты "не предполагают каких-либо попыток повлиять на российское общество в целом, которое, по мнению чиновников, имело ограниченный успех, учитывая контроль Путина над страной, включая большую часть средств массовой информации". Как пишет газета, "некоторые рассматривают новые варианты действий как потенциально эффективные для изменения схемы принятия решений ключевыми чиновниками, но не обостряющие ситуацию чрезмерно, потому что они не стремятся разжечь народное восстание, что является большим страхом Путина, отмечают аналитики". "Другая возможность связана с дезинформацией, направленной на использование соперничества внутри российского правительства и властных элит. В 2016 году помощники Совета национальной безопасности в администрации Обамы разработали кибер-варианты действий против России, аналогичные тем, которые сейчас рассматриваются Киберкомандованием, но, по словам одного бывшего высокопоставленного чиновника, "никто не испытывал желания" применять их. "Разница между 2016 годом и нынешней ситуацией как разница между днем и ночью", - сказал второй бывший чиновник США, по мнению которого мышление Киберкомандования несколько лет назад было гораздо более ограниченным и традиционным". "Любая операция будет рассматриваться и другими агентствами, включая Государственный департамент и ЦРУ, и потребует одобрения министра обороны. По словам официальных лиц, она будет связана с другими потенциальными усилиями США, такими как санкции или обвинительные заключения", - подчеркивается в публикации. "Киберопераций самих по себе, как правило, недостаточно для изменения поведения противника. "Они могут послужить полезным напоминанием о том, что "мы наблюдаем, постарайтесь не идти дальше", - говорит Майкл Карпентер, бывший высокопоставленный чиновник по оборонной политике в администрации Обамы. Но в целом, по его словам, они могут быть более эффективными при использовании с другими инструментами, такими как санкции, особенно теми, которые также поддерживаются союзниками". "(...) Другие бывшие американские чиновники опасаются перехода Киберкомандования к информационным операциям. "Я не большой поклонник операций по отправке сообщений Министерством обороны, - подчеркнул Ричард Стенджел, бывший заместитель государственного секретаря по общественной дипломатии в администрации Обамы. - Я даже скептически отношусь к тому, что операции по рассылке сообщений проводил Государственный департамент... Я просто не думаю, что это то, что мы умеем хорошо делать". "(...) Среди вещей, которые обсуждают кибер-чиновники - операции, которые разоблачают злонамеренное поведение противников. Соединенные Штаты уже экспериментировали с таким раскрытием информации, обнародовав в 2014 году спутниковые изображения и другие важные разведданные, которые показывали, что Москва обучила и оснастила пророссийских боевиков на Украине, ответственных за катастрофу малазийского авиалайнера, убившую 298 человек. Такие усилия могут быть расширены, говорят чиновники, чтобы информировать более широкую аудиторию о действиях противников", - пишет газета. "По сути, это война стратегического нарратива, - говорит Шон Макфейт, эксперт по внешней политике и автор книги "Новые правила войны". - Мы должны войти в эту сферу". В написании статьи приняли участие Шейн Хэррис и Пол Сонне. Источник: The Washington Post