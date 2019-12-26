Лишь бы ничего не согласовывать

"Газопроводом "Северный поток-2" Германия раскалывает Европу. Однако есть одно решение", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Правительство Германии сумело расколоть Европу. Оно добилось того, чтобы многие страны ЕС аплодировали санкциям США, направленным против европейских компаний. Оно добилось того, что Германия становится все более одинокой. Всего лишь с помощью строительства газопровода из России в Германию. Берлин долгое время занижал значимость газопровода "Северный поток-2", называя его исключительно экономическим проектом. Теперь же он превратился в политическую катастрофу", - указывает автор статьи Михаэль Туманн.

"Строительство газопровода следует принципу немецкой энергетической политики: всегда говорить о Европе, но только никогда ничего не согласовывать с европейцами! Будь то "Северный поток-1", отказ от атомной энергетики, политика в вопросах электроснабжения или "Северный поток-2" - правительство ФРГ ведет национальную энергетическую политику, как будто Германия это остров в Тихом океане. Так Берлин настроил против себя многие страны ЕС", - констатирует издание.

"Немцам следовало бы больше прислушиваться к аргументам Центрально-Восточной Европы. (...) Украина сегодня все еще является главной транзитной страной для поставок российского газа в Европу. Когда заработают "Северный поток-2" и "Турецкий поток", Киеву останется немного. Поэтому так важно, что Москва и Киев договорились при посредничестве ЕС о продлении транзита через Украину".

Посредником в переговорах выступал и министр экономики Германии. "Брюссель и Берлин должны способствовать тому, чтобы россияне и украинцы модернизировали свои трубопроводы. Иначе когда-нибудь газ не будет поступать из-за отказа техники. Но есть еще кое-что, что могли бы сделать немцы".

"Несмотря на санкции, газопровод "Северный поток-2" по всей видимости будет достроен. Лишь с опозданием и большими затратами. (...) Немецкие компании будут покупать газ и перепродавать его. Немецкое государство будет взимать с этого налоги. Почему бы ему не откладывать прибыль от торговли газом на то, чтобы компенсировать модернизацию украинских газопроводов или потерю доходов украинским государством? Так "Северный поток-2" мог бы помочь - Украине с деньгами, а Германии в европеизации своей газовой политики", - заключает Die Zeit.