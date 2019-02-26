Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
26 февраля 2019 г.
26 февраля 2019 г.

Фиона Харви | The Harvard Crimson

Что зеленый снег в России говорит о росте загрязнения окружающей среды

"Совет не есть желтый снег всегда был правильным. К нему мы теперь можем добавить предупреждение не есть зеленый, розовый, оранжевый и черный снег (...) , - пишет The Guardian. - Волна инцидентов в России привлекла внимание интернета. Жители сибирских городов с ужасом наблюдали, как снег вокруг них меняет цвет на зеленый и черный, и токсичные эмиссии вынудили некоторых людей надеть маски. Эти цвета снега, похоже, связаны с местными производствами - за зеленым снегом, в частности, стоит завод хромовых соединений, и по мере того, как протесты набирают силу, усиливается давление на правительство Путина".

"Что касается поедания снега, не ешьте даже белый снег. Канадские исследователи в 2017 году обнаружили, что тающий городской снег высвобождает целый коктейль токсических веществ, в основном, от автомобильных выхлопов, попавших в снег из загрязненного воздуха", - предупреждает издание.

Источник: The Harvard Crimson


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2019 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               