26 февраля 2020 г. Генри Фой | Financial Times Путину следует провести перестановки в рядах руководителей компаний, стоящих во главе российской экономики "Когда в прошлом месяце Владимир Путин принял решение предпринять действия, направленные на стимуляцию слабого роста валового внутреннего продукта в России, он сделал то, что делают большинство национальных лидеров: уволил нескольких политиков и провел перестановки в рядах тех, кто, по крайней мере, теоретически, управляет экономикой страны с оборотом 1,6 трлн долларов. (...) Но министры и советники - не единственные рычаги, которые есть у Кремля для влияния на экономику России. И они, можно сказать, даже не самые сильные. Перетряска уютной группы людей, назначенных руководить крупнейшими российскими компаниями, контролируемыми государством, послужила бы более сильным сигналом о намерениях", - пишет обозреватель Financial TimesГенри Фой. "Через государственные фонды и Центральный банк правительство России контролирует четыре из пяти крупнейших компаний страны, а также десятки крупнейших работодателей, инвесторов и кредиторов. (...) Управление этими корпоративными гигантами, вероятно, более важно, чем то, кто ходит по коридорам министерств, и часто предполагает более тесную координацию с Кремлем", - подчеркивается в статье. "Тем не менее, эти мужчины - а они все неизменно мужчины - которые управляют этими компаниями и их колоссальными балансовыми отчетами, как правило, могут похвастать сроками пребывания у руля, сопоставимыми с длительностью правления Пап римских, не говоря уже о министрах", - пишет автор публикации, напоминая, что Алексей Миллер руководит "Газпромом", Игорь Сечин стоит во главе "Роснефти" с 2012 года, а Виталий Савельев возглавляет "Аэрофлот" с 2009 года. "Два крупнейших российских банка, Сбербанк и ВТБ, управляются одними и теми же людьми в общей сложности в течение 31 года: Герман Греф руководит Сбербанком уже 13 лет, а Андрей Костин руководит ВТБ с 2002 года", - говорится в статье. "Естественно, все эти люди имеют один общий знаменатель: это доверие и поддержка Кремля. Поэтому любые шаги по их замене зависят не только от утраты ими этого доверия, но и от способности Путина найти людей им на смену, которым он будет доверять в такой же степени". "Тем не менее, если Путин серьезно настроен на то, чтобы предпринять крупные шаги для стимулирования стабильного роста, более сильным сигналом стали бы перемены в руководстве некоторых из этих контролируемых государством гигантов", - уверен Генри Фой. (...) "Кадровые изменения, особенно на самом верху компаний, редко бывают полезны просто ради самих перемен, а новая кровь не всегда означает новые стратегии или действительно улучшенные стратегии. Но многолетние руководители часто попадают в ловушку консерватизма, летаргии и рутины, наряду с созданием тесного круга восхищенных и лояльных - но в остальном бесполезных - советников вокруг себя, - говорится в статье. - Николай Токарев является генеральным директором государственной монополии нефтепроводов "Транснефть" с 2007 года, сохранив свой пост у руля компании стоимостью 18 млрд долларов, несмотря на 18-процентное снижение ее стоимости с 2016 года и крупный скандал с загрязненной нефтью в прошлом году, который сократил экспорт российской нефти в Европу". "Во время своей "генеральной уборки" кабинета в январе Путин не провел никаких изменений в традиционных "силовых министерствах" - обороны, иностранных дел и внутренних дел, главы которых исполняют свои обязанности в общей сложности в течение 32 лет. Ни одна правительственная перестановка в России не может быть названа настоящей без изменений в одной из этих сфер", - полагает обозреватель. "Аналогичная оценка должна применяться и к попыткам пересмотреть экономический подход России. Перетасовка министров - это одно, но замена тех, кто контролирует крупнейшие корпоративные расходы, направит гораздо более сильный месседж о том, что привычный порядок вещей больше неприемлем", - заключает автор. Источник: Financial Times