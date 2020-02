26 февраля 2020 г. Джулиан Борджер | The Guardian Знаковая церемония в память о Второй мировой войне в Москве ставит дилемму для Великобритании и США "Российские церемонии в мае, посвященные 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, ставят перед западными столицами все более насущную дилемму: приезжать ли на них - и если да, то кого отправлять, - пишет The Guardian. - В течение нескольких недель между британскими и американскими чиновниками ведутся дискуссии о скоординированной реакции. Но решение осложняется непредсказуемостью Дональда Трампа и решением Эммануэля Макрона принять приглашение Владимира Путина на Парад победы 9 мая в рамках его дипломатической инициативы в Москве, не посоветовавшись с союзниками по НАТО". "Для США, Великобритании и других западных держав отказ от присутствия подчеркнет западные разногласия и рискует создать впечатление неуважения к общим жертвам сокрушения нацизма, - говорится в статье. - С другой стороны, участие в грандиозном военном параде, запланированном в Москве в ознаменование этого события, может предполагать примирение лидеров с продолжением российского военного авантюризма и, возможно, присутствие при торжественном прохождении подразделений, причастных к бомбардировкам мирных жителей в Сирии или оккупации Крыма и военным действиям на Донбассе. (...) Присутствие Запада также может быть использовано Москвой в качестве основания для предположения о принятии ее ревизионистской версии истории Второй мировой войны, в которой отретушировано соглашение Сталина и Гитлера от 1939 года о нейтралитете - Пакт Молотова-Риббентропа, который действовал до 1941 года и по которому нацистская Германия и Советский Союз разделили Польшу". По данным российского посольства в Вашингтоне, свой приезд подтвердили лидеры Китая, Индии, Франции, Белоруссии, Болгарии, Кубы, Кипра, Чехии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Монголии, Северной Македонии, Палестинской автономии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Венесуэлы. "Есть еще несколько глав государств, которые пока не ответили на наше приглашение", - указал российский посол Анатолий Антонов. "Польша не попала в путинский список приглашенных, так же, как и Норвегия. Украина и Литва уже заявили, что не намерены приезжать, даже если их пригласят. Министр обороны Эстонии предупредил президента против принятия приглашения, хотя до сих пор такового не поступило, указав, что присутствие означало бы "косвенное принятие российской риторики. Дональда Трампа, Бориса Джонсона и Ангелу Меркель пригласили, но они еще не приняли решение. Дипломаты их стран пытаются согласовать позицию и в то время как в частном порядке выражают раздражение по поводу того, что Макрон не проконсультировался с союзниками, прежде чем согласиться поехать в Москву", - передает издание. "(...) К маю кампания переизбрания Дональда Трампа будет в разгаре. Поездка в Москву подкрепила бы обвинения демократов в том, что президент находится под влиянием Путина. Но эти обвинения не нашли отклика у основных сторонников президента. Эта поездка продемонстрировала бы важность Трампа как государственного деятеля, особенно если бы ему будет предложено почетное место среди других мировых лидеров в Москве, и перспективу дипломатической сделки или сделки в сфере контроля над вооружениями, которую он мог бы привезти назад в Вашингтон", - подчеркивается в статье. "Нам нужно найти баланс. В 75-ю годовщину важно, чтобы мы почтили память и признали принесенные жертвы и что то, что мы сражались как союзники, и есть желание сделать это, - заявил западный дипломат. - Но проблема связана с опасениями, что Россия решит использовать это событие в своих целях". "Чем больше мы сможем скоординироваться и поддерживать союзническую позицию, тем лучше", - сказал дипломат. "Среди вариантов, которые рассматриваются в качестве компромиссов в Вашингтоне и Лондоне - участие лидеров в возложении венков в Москве, но неучастие в военном параде, а также совместное заявление, дистанцирующее их от военных операций Путина в Сирии и Украине, и от кремлевского переписывания истории. Другой вариант - сбалансировать приезд в Москве с участием в альтернативных церемониях, проводимых на Украине накануне, 8 мая", -указывает автор публикации Джулиан Борджер. "Правительство в Киеве усердно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более приемлемый способ почтить память жертв Второй мировой войны без риска поддержать российскую агрессию. "Украина отмечает 8 мая как День памяти и примирения вместе со всем демократическим миром, - заявил украинский чиновник. - Пять лет назад в 70-летнюю годовщину окончания Второй мировой войны Украина отказалась от советского (теперь российского) стиля чествования победы Сталина над нацизмом". "Именно поэтому Украина приглашает зарубежные страны принять участие в памятных мероприятиях в Киеве, - добавил чиновник. - Сейчас мы работаем над всеми деталями; логистика и повестка дня будут доступны через некоторое время. С учетом вышеизложенного мы надеемся, что американские чиновники примут участие в торжественных мероприятиях 8 мая в Киеве". "Киев взвешивает идею направить приглашение министру обороны США, чтобы отразить важность военной помощи США перед лицом российских посягательств. Другие страны обдумывают, как сбалансировать участие в церемониях в Киеве с приездом в Москву", - отмечается в статье. "Также важно помнить, что в войне участвовали и другие части бывшего Советского Союза, - сказал один западный дипломат. - Речь идет не только о России, и это следует признать". Источник: The Guardian