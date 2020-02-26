Закрывать границы из-за коронавируса - идея привлекательная, но неэффективная

"Теперь, когда коронавирус вырвался из своей китайской "колыбели", закрытия границ уже недостаточно для того, чтобы его остановить, ", - пишет Le Figaro.

"(...) На первый взгляд, нет ничего более логичного: поскольку коронавирус путешествует вместе с людьми, запрет на передвижения теоретически должен ограничить его распространение. Но это только в теории. И если в прошлом эта мера использовалась с переменным успехом (в XIV веке город Дубровник в Хорватии ввел 40-дневный карантин на судах для борьбы с чумой), то последние исследования и разработки показывают, что это больше не срабатывает", - подчеркивается в статье.

"В нашу эпоху глобализации эффективность закрытия границ и запрета на поездки уже не столь высока, как раньше, - утверждает Мишель Миттельштадт, директор по коммуникациям в американском аналитическом центре Институт миграционной политики. - Сегодня во всем мире совершаются миллиарды поездок, и, как показывает пример Италии, вирус распространяется быстрее, чем успевают закрыться границы".

"Италия была одной из первых стран - наряду с Соединенными Штатами, Россией, Японией и Австралией - ограничившей торговые связи с Китаем. И это не помешало коронавирусу до нее добраться", - говорится в статье.

"Теперь, когда коронавирус вырвался из своей китайской "колыбели", закрытие границ представляется еще более бесполезным", - указывает издание.

"Это может замедлить его распространение на несколько недель, о чем свидетельствовали предыдущие эпидемии, такие как H1N1, но этого будет недостаточно для того, чтобы остановить его", - считает доктор Исаак Богох, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Торонто. И добавляет: "Будут ограничения или нет, люди всегда найдут способ добраться до своего места назначения".

"Единственное возможное исключение - это острова, где было бы немного легче контролировать приезды и отъезды", - говорится в публикации. "Закрытие границы уже продемонстрировало положительные результаты для островов во время эпидемии гриппа 1918 года", - вспоминает профессор Ник Уилсон, директор исследовательской программы по эпидемиологии в Университете Отаго (Новая Зеландия). Без полного блокирования распространения вируса "это может дать островным странам больше времени для подготовки. Я думаю, что позиция ВОЗ недостаточно детализирована".

"Для остального мира "закрытие границ было бы очень эффективным решением, если бы мы были способны разорвать связи на 100%, что не представляется возможным, - анализирует Эмануэле Массаро, исследователь из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне. - И даже если бы мы это сделали, то рухнуло бы социально-экономическое функционирование наших обществ". Недопустимый сценарий. Кроме того, такие меры могут принести больше вреда, чем пользы. "Это может воспрепятствовать потоку медикаментов и медицинского персонала и, в некоторых случаях, побудить людей скрывать свой отправной пункт", - добавляет Мишель Миттельштадт.

"(...) Необходимо следовать международным рекомендациям, научным консультациям, продолжать выявлять и изолировать случаи заражения", - прагматично заявляет Эмануэле Массаро.

Однако, "столкнувшись с угрозой пандемии, правительства находятся под давлением. Они должны выглядеть так, будто предпринимают решительные действия для защиты своих граждан, иначе им придется дорого за это заплатить", - анализирует Мара Пиллингер, исследователь в области общественного здравоохранения в Институте О'Нила в Вашингтоне.