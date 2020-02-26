Замолчать или быть отчисленным

"Отчислять из университетов неугодных студентов - обычная практика в России. Особенно, если они хотят вмешиваться в политику", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Молодежь, которая ставит под сомнение превознесение господствующей системы, рискует многим - от отчисления до колонии. Политическая активность, внутри и за стенами университета, не пользуется спросом в стране, - отмечают авторы статьи Инна Хартвих и Маргарита Афанасьева. - Это пришлось осознать также Фаризе Дударовой и Марине Ким. Осенью прошлого года студентки факультета журналистики МГУ собирали на своем факультете подписи в поддержку товарища. Студент-математик Азат Мифтахов с февраля 2019 года сидит в СИЗО, так как он якобы поджег московский офис правительственной партии "Единая Россия".

"Российские правозащитные организации считают Мифтахова политзаключенным. (...)Дударова и Ким заявили о своей солидарности с ним и должны были быть отчислены из университета - за "политическую агитацию", которая, согласно правилам МГУ, запрещена на территории университета. Под давлением ректората, говорят они, им пришлось взять академический отпуск, и они остались в составе студентов".

"Также и 21-летнему Егору Жукову из известной Высшей школы экономики (ВШЭ), ставшему символом летних протестов в Москве, грозило отчисление - и 8 лет колонии. После абсурдного слушания дела в декабре судья вынесла совершенно неожиданный для России приговор: за "призывы к экстремизму" Жуков получил три года условно".

"Несколько дней назад ВШЭ опубликовала правила внутреннего распорядка, которые напрямую запретят в будущем политическую активность Жукова и его товарищей. (...) "В случае участия в политической деятельности или иной деятельности, вызывающей существенные разногласия в обществе, студент или сотрудник университета должен принять меры по исключению аффилиации с университетом", - говорится в них".

"Этот пункт не только сводит на нет политическую активность студентов, он также затрагивает и работу некоторых профессоров и доцентов ВШЭ. (...) Сотрудники и студенты университета считают себя либералами, многие проявляют гражданскую активность. Если это им запретят, что останется от ВШЭ?", - задается вопросом издание.

"В мае 2019 года я участвовал в протесте в Екатеринбурге, - рассказал изданию 19-летний Антон, обучавшийся в Уральском университете путей сообщения. - Речь шла о строительстве церкви в сквере в центре города. За это участие мой университет хотел меня отчислить, обосновывая это тем, что я совершил административное правонарушение. (...) Под давлением общественности и прессы университет передумал и отказался от отчисления. Но учиться там дальше было нелегко. Многие преподаватели давали мне понять, что они обо мне думают. Например, от меня требовали извиниться перед заместителем декана. В конце концов для меня это зашло слишком далеко и я добровольно ушел из университета".

"Я все еще интересуюсь политикой, но думаю, что в настоящее время ничего нельзя изменить. Власти изо всех сил противодействуют критически настроенным гражданам. Выражать свое собственное мнение опасно", - отметил молодой человек.

"7 октября 2017 года я участвовал в собрании в поддержку Алексея Навального в Ставрополе, - рассказал 22-летний Петр, бывший студент Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе. - Моему университету это было известно, но сначала он не принимал никаких мер. Лишь спустя полгода меня задержали, якобы потому что я был пьян, но это было неправдой. Мне пришлось оправдываться перед комиссией университета по противодействию преступности. Участники комиссии сообщили мне, что они получили письмо из Центра "Э", согласно которому я из-за своей деятельности в предвыборном штабе Навального подозревался в экстремизме. Тогда, зимой 2017/2018 года такие проверки были в порядке вещей. Полиция хотела запугать нас перед президентскими выборами. У меня дома даже провели обыск (...). После обыска меня допрашивали и при этом избивали в Центре "Э" - это был первый раз, когда я подумал о том, чтобы покинуть Россию. Вскоре меня отчислили из университета. В тот момент я решил уехать из страны. (...) В Финляндии я запросил политическое убежище, ходатайство отклонили. Сейчас я хочу обжаловать решение. (...) В настоящий момент я не могу представить себе возвращение в Россию. Возможно, это произойдет, когда ситуация в России снова улучшится - и я наконец получу финское гражданство. Тогда я смогу приезжать в Россию по визе - и в любое время смогу снова покинуть страну".

"Весной 2017 года я хотел подать заявку на проведение в Калининграде демонстрации против коррумпированного российского правительства, - рассказал изданию 23-летний Олег, бывший студент Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. - После этого меня пригласили на разговор с деканом юридического факультета. При разговоре присутствовали двое полицейских, предположительно сотрудники Центра "Э".(...) Они хотели уговорить меня отказаться от демонстрации в центре города. Я записал этот разговор и передал журналистам. Демонстрацию не согласовали. Но мы все же вышли на улицу, и меня задержали. Несколько недель спустя меня отчислили из университета за "открытое неуважение к закону и суду". Мне до сих пор неясно, в чем я проявил неуважение". По словам молодого человека, благодаря "Фонду Бориса Немцова за свободу" ему удалось пройти языковые курсы в Чехии и сейчас он обучается в Карловом университет в Праге, передает Die Tageszeitung.