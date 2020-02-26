Европа не понимает логики сдерживания

"Если Россия нападет на одного из партнеров по НАТО, даже половина европейских граждан не захочет отправлять собственные вооруженные силы. Вести себя так, будто ничего не происходит, и оставлять неприятную правду американцам - такая позиция может иметь дурные последствия", - пишет немецкое издание Die Welt.

"The Soviet threat", "советская угроза", как говорили во времена холодной войны, была организующим принципом до того момента, как в 1991 году Советский Союз внезапно перестал существовать, Кремль вступил в права спорного имперского наследства, а Запад стал колебаться между фантазерством по поводу "конца истории", "мирными дивидендами" и расширением НАТО на восток. Была ли Россия старым врагом или новым другом? У Вашингтона не было ответа, а европейцы ограничивались ролью зрителей", - повествует журналист Михаэль Штюрмер.

"Но мир не стоял на месте. Будут ли новые конфликты возникать на юге или где-то еще? Произойдет ли неистовое возвращение старых религий? Будет ли мировой беспорядок скрываться за новыми технологиями или же, как Поднебесная, искать новую силу и признание в старых зонах интересов? После терактов 11 сентября 2001 года (...) США более не были тем, чем они являлись на протяжении 75 лет: центральным созвездием на атлантическом небосводе".

"Террор, цифровизация войны и мира, околоземное космическое пространство стали ключевыми словами стратегического перелома - и все еще являются таковыми. То, что мы переживаем в настоящий момент, вероятно, является лишь началом большого смятения, которое охватило мир. Если бы не было Североатлантического союза, пришло бы время снова придумать его в качестве основы безопасности XXI века", - отмечает автор статьи.

"В Германии одобрение Североатлантического союза с 2009 года упало с 74% до жалких 57%, сообщил на днях авторитетный американский исследовательский центр Pew Research Center. Впрочем, в 16 странах Европы чуть более половины респондентов положительно оценивают НАТО", - говорится в статье.

"Однако когда речь зайдет о том, чтобы при необходимости прийти с собственными вооруженными силами на помощь стране, подвергшейся притеснению со стороны России, это не поддержит даже половина опрошенных. Примечательно, что британцы, все же покидающие ЕС, с 55-процентным одобрением активно поддерживают стратегию НАТО".

"Это может быть связано с тем, что в действительности британцы лучше осознают миротворческую логику сдерживания, чем остальные страны Европы, включая немцев, или же большая часть британцев понимает, что без обещания об оказании взаимной помощи в соответствии со Статьей 5 Устава НАТО и возможности его выполнения от Североатлантического пакта останется только "пустое НАТО", что сделает критическую дипломатическую ситуацию еще более критической".

"Статья 5 договора НАТО работает на основе взаимности - или не работает вовсе. (...)Обязательство по оказанию взаимной помощи, являющееся ядром альянса, в действительности существует прежде всего в образе американского руководства. Если оно пошатнется - из-за слабости, дезориентации или же заносчивости и перенапряжения, - пошатнется и любое равновесие".

"Статья 5 действительна в той мере, в которой действительна готовность Америки жертвовать решительно всем, но с этим дела обстоят плохо: "Америка превыше всего". (...) Однако Статья не действует автоматически и не дает абсолютной гарантии. Хотя текст и описывает обязательство прийти на помощь любому партнеру по союзу в случае внешней угрозы, то, какими средствами это будет осуществляться, военными или гражданскими, и до какой степени боеготовности и эскалации, остается, согласно договору, на усмотрение каждого отдельного государства-участника".

"(...) Никто не может помешать значительной части западной публики приукрашивать ситуацию в мировой политике, считать Статью 5 неактуальной, желать отмены обязательства по оказанию взаимной помощи и лишать моральной основы дипломатию сдерживания. Кого волнует то, что таким образом ставится под сомнение суть задачи НАТО? Оставлять неприятную правду американцам и потом обругивать их, стоя на моральной возвышенности, - такой подход не будет функционировать долгое время".

"Во времена искусственного интеллекта и его едва изученных возможностей и невозможностей, цифровизации войны и мира, вооруженной колонизации околоземного космического пространства и, не в последнюю очередь, гибридного ведения войны ниже ядерного порога во всех вариантах, старое может стать новым. Возможно даже, что в недалеком будущем немцы и их соседи снова полюбят и зауважают Статью 5", - заключает автор статьи.