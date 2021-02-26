Вторая православная церковь в Ницце, владеть которой стремится Россия, до сих пор от нее ускользает

"(...) Ожесточенная битва между Россией и ассоциацией ACOR-NICE (Православная русская приходская община в Ницце) длится давно. В 2011 году апелляционный суд Экс-ан-Прованса, а затем суд Ниццы вынудили ACOR вернуть посланникам Владимира Путина ключи от Свято-Николаевского собора в Ницце, которым она распоряжалась почти столетие. Спустя несколько лет второй судебный приказ обязал князя Алексея Оболенского, вице-председателя ACOR и бывшего старосту Свято-Николаевского собора, вернуть три реликвии царя Александра II. Окровавленная рубашка, мундир, жилет были гордостью его прихода с 20-х годов", - пишет корреспондент Le Monde в Марселе Жиль Роф.

"Последнее судебное заседание, состоявшееся 17 ноября 2020 года, касалось церкви Святителя и чудотворца Николая и мученицы царицы Александры, кладбища Кокад и нескольких участков, граничащих с собором. Третий раунд этого несбалансированного конфликта произошел 25 февраля, когда суд вынес вердикт о том, что ACOR является владельцем в соответствии с "приобретательной давностью", - говорится в статье.

"(...) Церковь Святителя и чудотворца Николая и мученицы царицы Александры называют "старая русская церковь", чтобы отличать ее от Свято-Николаевского собора. (...) Ее финансировала императрица Александра, вдова царя Николая I. Она хотела обеспечить возможность соблюдения ритуалов для многих представителей русской аристократии, зимовавших на Французской Ривьере. Она также привезла иконостас, сделанный в Петербурге. Императорские фонды сегодня позволяют России рассматривать церковь как государственную собственность", - указывает автор

"Староста этой церкви Алексей Оболенский усматривает в российском наступлении "жестокую волю" Кремля вернуть символическое имущество и "ожесточение против его персоны", однако некоторые члены православной общины Ниццы аплодируют обеими руками, - пишет Le Monde. - Никита Ионников, внук фрейлины императорского двора, казначей Ассоциации "Друзья Русского собора Ниццы" (ACRN), считает справедливым возвращение вещей после распада СССР: "Коммунисты ушли, больше нет причин не присоединяться к Московскому патриархату. В соборе мы утратили русский культ, там появилось много сербов, румын...".

"(...) За делом церкви Святителя и чудотворца Николая и мученицы царицы Александры скрываются проблемы с недвижимостью, поскольку в городе земля является почти таким же ценным товаром, как имперская реликвия. Общее судебное учреждение Ниццы должно решить, кому принадлежит кладбище Кокад, расположенное на западе города, на земле которого, купленной общиной в 1867 году, находятся могилы тысяч представителей русского белого движения. А также три участка у Свято-Николаевского собора. На одном из них ассоциация ACOR уже задумывалась о строительстве подземной автостоянки. Город Ницца, который вместе с другими местными органами власти профинансировал в 2013 году реконструкцию церкви Святителя и чудотворца Николая и мученицы царицы Александры, осмотрительно держится в стороне от этого чисто православного спора", - резюмирует Жиль Роф.