Решение о вакцинном паспорте разделяет европейцев

"Вопрос об общем для 27 стран Евросоюза сертификате о вакцинации пока не стоит на повестке дня. Эта идея вновь упоминалась в четверг на саммите Совета ЕС в режиме видеоконференции. Однако возникают препятствия не только санитарного характера...", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

"Наша туристическая отрасль также нуждается в защите. Если слишком быстро выдадут вакцинные паспорта, то все наши летние бронирования внезапно исчезнут...". Такое уведомление, отправленное в эти дни в Елисейский дворец руководителем Национальной федерации отелей Франции, стало новой "красной линией" для Эммануэля Макрона. Следует проявлять осторожность в условиях высокого экономического риска, чтобы не позволить слишком быстро вернуться к крупномасштабным туристическим поездкам в пределах Евросоюза, не будучи уверенным в уровне иммунизации, вызванном вакцинами, и в способности избежать мошенничества, связанного с фальшивыми проездными документами", - говорится в статье.

"Принимая все это во внимание, не следует уступать требованиям таких стран, как Греция, которые очень стремятся получить вакцинный паспорт до лета, чтобы спасти свой туристический сезон, в то время как французские курортные туроператоры опасаются нового сезона, - комментирует журналист. "Мы готовим комплексную стратегию для выдачи общего сертификата о вакцинации. Мы передали полномочия Европейской комиссии", - заявил президент Франции в четверг вечером на пресс-конференции. И подтвердил: "У нас пока нет консенсуса по этому поводу".

"В четверг в Брюсселе на экранах 27 глав государств и правительств стран-членов ЕС - все они были связаны посредством видеоконференции для проведения саммита, в основном, посвященного вакцинам и пандемии, - наблюдали за несколькими графиками, представленными сторонниками вакцинного паспорта. Греция, которая позиционирует этот проект как гарантию для своего туризма, отстаивает идею о том, что сертификат о вакцинации принесет пользу гражданам всех стран-участниц, желающим снова свободно передвигаться. Проблема состоит в том, что несколько других государств-членов, включая Францию, Германию и несколько северных стран, опасаются фальсификации этих будущих документов, проверка которых будет по-настоящему возможна только при установке соответствующих сканеров на пограничных переходах, наподобие тех, которые используются для посадочных талонов", - указывает автор статьи.

"По мнению экспертов, сравнение с сертификатом о вакцинации против желтой лихорадки, необходимым для поездок во многие африканские страны, не выдерживает критики: "Желтая лихорадка - это болезнь, отсутствующая в Европе, которую мы знаем, как лечить, - признался в четверг один дипломат. - С санитарной точки зрения, больше нет риска пандемии". Эммануэль Макрон подтвердил это одной фразой: "В отношении будущих сертификатов о вакцинации против Covid также нет единого мнения относительно характера и продолжительности иммунитета, учитывая различия между вакцинами. Это все еще технический проект".

"(...) Речь идет не о том, чтобы помешать туристам путешествовать, - сказал в четверг один французский дипломат. - Речь идет об осторожности. Пандемию нельзя урегулировать с помощью штампов в проездном документе".