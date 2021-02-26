Территориальные споры Японии: Китай, Южная Корея, Россия и другие

"Токио имеет территориальные споры со всеми своими ближайшими соседями, включая правительства Северной Кореи и Тайваня. Наиболее нестабильным считается спор по островам Дяоюйдао, а в споре вокруг Курильских островов с Москвой аналитики не видят вероятности прогресса", - пишет газета South China Morning Post.

"Япония находится в спорах со всеми своими непосредственными соседями по поводу территорий, причем эти конфликтующие претензии в основном восходят к ее имперскому прошлому столетней давности. Токио настаивает на том, что у него нет амбиций по получению новых территорий, и просто он требует суверенитета над островами и окружающими их водами, которые издавна признавались японскими. Но эта позиция оспаривается правительствами Китая, России, Тайваня, а также Северной и Южной Кореей", - говорится в статье.

"Пекин требует острова Дяоюйдао в Восточно-Китайском море, которые в настоящее время контролируются Японией, которая называет их Сенкаку. Китай утверждает, что открыл эти острова в XIV веке, в то время как Япония настаивает, что они были необитаемыми, использовались только в качестве морских навигационных маркеров и, следовательно, были terra nullius до того, как были заселены японскими рыбаками в конце 1890-х годов", - передает газета.

"Токио заявляет, что Пекин начал заявлять свои права на острова только после того, как исследования в 1960-х годах показали возможность залежей нефти и газа под морским дном поблизости. В связи с ростом напряженности из-за конфликтующих претензий правительство Японии в сентябре 2012 года приобрело три из пяти островов у их владельцев, семьи Курихара, за 2,05 млрд иен (19,5 млн долларов США)", - отмечается в статье. Что касается Тайваня, то Тайбэй также претендует на эти острова, заявляет, что они были частью территории Китая как минимум с 1534 года.

"Спор Сеула с Токио вокруг суверенитета включает в себя отдельный набор скалистых островов, известных по-корейски как Токто. Чтобы подкрепить свои претензии на суверенитет, Южная Корея разместила полицейское подразделение на этих островках в Японском море, которые Токио называет Такэсима, после того, как Япония потерпела поражение во Второй мировой войне и Корейский полуостров был освобожден от японского колониального правления, - сообщается в статье. - Однако Япония утверждает, что суверенитет над удаленными островами у восточного побережья Корейского полуострова не был подробно прописан в послевоенных договорах, и поэтому острова должны быть переданы под контроль Японии". Пхеньян также вторит претензиям Сеула на Токто, указывает SCMP.

"В Южной Корее также есть некоторые голоса, заявляющие, что японский остров Цусима - на полпути между Корейским полуостровом и префектурой Нагасаки на материковой части Японии - исторически является корейской территорией (...) и должен быть возвращен", - сообщается в статье.

"Что касается России, то (...) позиция Японии заключается в том, что острова, которые она называет Северными территориями, не входили в состав Курильского архипелага, и поэтому их суверенитет не должен был быть частью Сан-Францисского мирного договора 1951 года между союзниками и Японией", - пишет издание.

"Каковы последние события этих споров? - задается вопросом автор публикации Джулиан Райолл. Что касается Дяоюйдао, то "Япония не соглашается с тем, что есть какой-то территориальный спор, поскольку она управляет островами Сенкаку как "неотъемлемой частью" страны. Китай в последние годы активизировал кампанию, направленную на ослабление притязаний Токио на контроль над островами, путем отправки судов береговой охраны в территориальные воды вокруг архипелага, которые отказываются уходить по приказу их японских коллег. Также в этих водах были замечены и китайские рыбацкие лодки, и Токио считает, что это происходит по указанию Пекина и аналогичным образом направлено на снижение притязаний Японии на контроль".

"С 2005 года каждый год 22 февраля Токио отмечает День Такэсима и неоднократно призывал вернуть острова. После каждого мероприятия диппредставителя Японии в Сеуле вызывают в министерство иностранных дел для предъявления официальной жалобы, - говорится в статье. (...) В отношении Цусимы претензии корейского правительства, озвученные в 1948 году, в следующем году были отклонены Верховным главнокомандующим союзных держав, и это решение было принято правительством в Сеуле, хотя некоторые в стране сегодня все еще хотят вернуть острова".

Что касается Курильских островов, то "в прошлом Япония предлагала финансовую помощь жителям островов в попытке завоевать их поддержку в пользу идеи о передаче контроля Токио, хотя решимость местных жителей остаться в составе России, похоже, в последние годы окрепла в результате инвестиций в регион со стороны Москвы. Были предположения, что Россия может быть готова вернуть два самых южных острова Японии, если та откажется от своих претензий на остальную территорию, но это предложение было отвергнуто Токио. Этот вопрос стал камнем преткновения в двусторонних отношениях, и из-за этого спора две страны еще не подписали мирный договор после Второй мировой войны. При президенте Владимире Путине отношение России к будущему островов ужесточилось, и вероятность возврата территорий мала", - констатирует газета.

(...) "Из всех территориальных споров Японии, то наиболее нестабильным считается спор вокруг островов Дяоюйдао, особенно после того, как Пекин в начале этого месяца принял новый закон, разрешающий судам береговой охраны применять силу в водах, которые, по его мнению, являются его территорией, даже если они являются спорными. После этого японские чиновники в ответ заявили, что береговая охрана Японии может вести прямой огонь по иностранным официальным судам, стремящимся высадиться на островах".

"Аналитики также указывают, что всегда существует вероятность того, что непредвиденная ситуация - например, незначительное столкновение между кораблями береговой охраны - может привести к быстрой эскалации боевых действий. Япония, у которой есть договор о безопасности с Соединенными Штатами, приветствовала заверения Вашингтона в том, что Штаты будут защищать Японию в случае конфликта из-за островов". Если говорить о Тайване, то никаких столкновений между береговой охраной и военными судами Тайбэя не было, добавляет газета.

"Несмотря на резко сформулированные претензии Японии на суверенитет и столь же жесткие опровержения со стороны Сеула, до недавнего времени не было никаких признаков того, что ситуация может обостриться. Однако в декабре 2018 года напряженность действительно возросла, когда Япония заявила, что в водах вблизи островов южнокорейский военный корабль в течение нескольких минут держал на прицеле своего РЛС управления огнем на японский патрульный самолет береговой авиации. Токио осудил инцидент как "чрезвычайно опасный". (...) Инцидентов с участием Пхеньяна не было, говорится в статье.

"Москва разместила на Курильских островах значительные военные средства, включая противокорабельные ракеты и современные истребители, и вероятность того, что Япония захочет протестировать военную решимость русских, мала. Наиболее вероятный инцидент - это случайное столкновение между морскими или воздушными частями. Япония возмущается, когда Россия размещает ракеты на Курильских островах", - отмечается в публикации.

"Аналитики ожидают постоянного маневрирования между соперничающими державами в вопросе о суверенитете над этими спорными территориями, но не ожидают реальных изменений в статусе-кво. "Китай, несомненно, стал очень провокационным в вопросе о Сенкаку, но не совсем ясно, насколько далеко готов зайти Пекин, учитывая, что США четко подтвердили свою приверженность пакту безопасности с Японией, - подчеркивает Акитоши Мияшита, профессор международных отношений Токийского международного университета. - Потребуется применение силы, чтобы изменить суверенитет этой территории, и я не знаю, готов ли Китай пойти на такое".

"Стивен Нейги, доцент кафедры международных отношений Токийского международного христианского университета, ожидает, что Китай "продолжит свои усилия по выдвижению своих претензий на острова и делегитимации суверенитета Японии" над Дяоюйдао".

И Нейги, и Мияшита предположили, что вероятность того, что российский президент Путин согласится вернуть Японии острова, практически исключена, "хотя его можно было бы убедить проводить совместную разработку природных ресурсов в регионе", пишет SCMP. Однако Мияшита указал, что Токио вряд ли согласится помочь в развитии островов, если не будет твердого обязательства по их возвращению. Это заводит обе стороны в тупик.

"Учитывая, что двусторонние отношения между Токио и Сеулом находятся на самом низком уровне за 40 лет, аналитики предположили, что вероятность прогресса в вопросе корейского Токто также ничтожно мала", - заключает газета.