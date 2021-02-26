Мужчина, предположительно шпионивший в пользу России, вероятно, был внештатным сотрудником "Штази"

"Предполагается, что Йенс Ф. передал поэтажные планы бундестага российской спецслужбе. Теперь ему предъявлено обвинение в шпионаже. По информации Der Spiegel, ранее мужчина работал на "Штази".

"Ф. был сотрудником службы, занимающейся проверкой электроприборов в немецком бундестаге. На этой работе у него был доступ к поэтажным планам бундестага. Их он, как сообщается, передал сотруднику российской военной спецслужбы ГРУ в Берлине", - напоминает издание.

"По информации Der Spiegel, 55-летний Йенс Ф. был офицером 9-й танковой дивизии Национальной народной армии ГДР. В период с 1984 по 1990 годы он, как полагают следователи, был внештатным сотрудником Министерства государственной безопасности ГДР ("Штази"). В этой должности он также руководил другими внештатными сотрудниками "Штази", - говорится в статье.

"В настоящий момент отношения между Германией и Россией усложняются несколькими инцидентами, связанными со спецслужбами, - отмечает Der Spiegel. - Так, сотрудники российской военной спецслужбы, вероятно, взломали IT-систему бундестага и при этом похитили даже электронные письма из депутатского офиса канцлера Ангелы Меркель".

"Кроме того, федеральная прокуратура обвиняет гражданина России Вадима Красикова в том, что в 2019 году он по поручению российской службы внутренней безопасности ФСБ застрелил в Берлине жившего в эмиграции гражданина Грузии".

"К тому же отношения усложняются и делом Алексея Навального. (...) ЕС обвиняет российское государство в том, что оно несет ответственность за его отравление".

"По информации Der Spiegel, немецкие следователи вышли на след нового дела, связанного с бундестагом, уже несколько лет назад. Прокуратура начала расследование уже в 2017 году", - отмечает издание.

"Сообщается, что Йенс Ф. скопировал PDF-файлы с поэтажными планами бундестага и записал их на компакт-диски. По информации Der Spiegel, эти диски были отправлены военному атташе в российском посольстве в Берлине. По мнению следователей, этот атташе является сотрудником военной спецслужбы ГРУ".

"По информации Der Spiegel, Ф. находится на свободе. Это говорит об отсутствии достаточных данных для взятия подозреваемого под стражу", - пишет издание.