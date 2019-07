26 июля 2019 г. Дэвид Сэнджер и Кэти Эдмондсон | The New York Times Россия атаковала избирательные системы во всех 50 штатах, говорится в докладе "В четверг Комитет Сената по разведке пришел к выводу, что в 2016 году избирательная система во всех 50 штатах была атакована Россией в ходе кампании, которая была гораздо более масштабной, чем признавалось ранее, и которая в то время в значительной степени прошла незамеченной федеральными чиновниками и чиновниками штатов", - сообщает The New York Times "Но хотя доклад, составленный представителями обеих партий, содержит четкое предупреждение о том, что следующие выборы в Соединенных Штатам остаются уязвимыми, его выводы были настолько сильно отредактированы по настоянию американских разведывательных служб, что были вымараны даже некоторые ключевые рекомендации на 2020 год", - подчеркивается в статье. "(...) В то время как подробности многих хакерских атак, руководимых российской разведкой, в частности, в Иллинойсе и в Аризоне, хорошо известны, Комитет говорит о "беспрецедентном уровне активности против государственной избирательной инфраструктуры", нацеленной преимущественно на поиск уязвимых мест в безопасности избирательных систем", - пишет газета. "Комитет пришел к выводу, что, хотя нет никаких доказательств каких бы то ни было изменений в ходе голосования с помощью действительных машин для голосования, "российские кибер-игроки имели возможность удалять или изменять данные избирателей" в базе данных избирателей Иллинойса. Комитет не нашел никаких доказательств того, что они это сделали", - отмечает издание. Выводы Комитета Сената по разведке, пишет газета, "появились в тот день, когда сенатор Митч Макконнелл, республиканец от штата Кентукки и лидер большинства, вновь попытался заблокировать рассмотрение законодательства о безопасности выборов, выдвинутого демократами. Макконнелл уже давно выступает против предоставления федеральному правительству более широких полномочий в институте американской демократии, обычно управляемом штатами.И, несмотря на предупреждения о российской угрозе, он утверждает, что Конгресс уже сделал достаточно - выделил штатам гранты в размере 380 млн долларов на обновление своих электоральных систем и поддержку органов исполнительной власти, пока они проводят собственные изменения. Некоторые представители администрации полагают, что этому вопросу не уделяется достаточно внимания на высшем уровне, поскольку президент Трамп приравнивает любое публичное обсуждение злонамеренной российской активности на выборах к вопросам о легитимности его победы". "(...) Хотя в докладе не содержится прямой критики ни в адрес американских спецслужб, ни в адрес государства, в нем описывается то, что можно назвать каскадным провалом разведки, в результате которого масштабы российских усилий были недооценены, предупреждения для штатов звучали слишком приглушенно, а чиновники штатов либо действовали недостаточно решительно, либо сопротивлялись федеральным усилиям по оказанию помощи", - сообщается в статье. "Даже сегодня, после двух с половиной лет расследования, Комитет признал, что "намерения России в отношении избирательной инфраструктуры США остаются неясными". Разведывательные агентства Москвы - главным образом, ГРУ, главное подразделение военной разведки России - возможно, "намеревались использовать уязвимые места в избирательной инфраструктуре во время выборов 2016 года и по неизвестным причинам решили не использовать эти варианты", - пишет The New York Times. - Но более зловеще то, что доклад заставляет предположить, что они могли намечать варианты "для использования в дальнейшем" - эта вероятность вызывает у должностных лиц Агентства национальной безопасности, министерства внутренней безопасности и ФБР наибольшую обеспокоенность". "В докладе также содержится намек на некоторые интригующие новые выводы - но их эффект приглушается масштабом вымарываний, затребованных разведслужбами. Например, в докладе отмечается, что Госдепартаменту было известно, что российские чиновники просили направить наблюдателей на избирательные участки на выборы 2016 года - так же, как Соединенные Штаты часто стремятся направить своих наблюдателей на выборы в иностранных государствах, включая Россию. Это обеспокоило Комитет, поскольку данные о машинах для голосования, не подключенных к интернету, заставляют предположить, что наиболее эффективным способом изменения голосов был физический доступ к машинам или компьютерам (...)". "Учитывая возможность новых вторжений в электоральную систему, действия разведывательных агентств по вымарываниию значительных частей публичной версии доклада вызвали закулисные баталии с членами Комитета. Вымарывания оказались настолько значительными, что коснулись даже рекомендаций Комитета на будущее: заголовок финальной рекомендации звучит как "Построить надежный", а остальная часть заголовка и два последующих параграфа вымараны", - передает газета. Доклад озаглавлен "Усилия России против избирательной инфраструктуры" (Russian Efforts Against Election Infrastructure). Как сообщается, "это первый том, который Комитет публично обнародовал, опросив более 200 свидетелей и собрав и изучив почти 400 тыс. документов. Последующие тома будут посвящены попыткам России использовать социальные сети для оказания влияния на избирателей (область, в которой вмешательство России могло изменить мнения и, следовательно, итоги голосований), а также 200 или около того контактов между Россией и участниками кампании Трампа". "(...) Рекомендации Комитета варьируются от конкретных - обеспечить бумажные протоколы для машин для голосования и резервные бумажные копии для регистрационных систем - до стратегических, таких как принятие доктрины о том, как предотвращать различные виды кибератак. Хотя Комитет предложил провести "дискуссию с союзниками США и другими о новых кибернормах", в докладе не указывается, какими должны быть эти нормы, и не говорится, что электоральное манипулирование должно быть запрещено для всех стран. Одной из причин такого колебания, как признают некоторые правительственные чиновники, являются дебаты внутри администрации по поводу того, насколько сами Соединенные Штаты готовы отказаться от возможности использовать свои кибер-способности за границей", - подчеркивается в публикации. "Предложения о том, как "улучшить сбор информации и обмен информацией об угрозах", отредактированы, что делает их бесполезными для большинства чиновников штатов, которые не имеют доступа к засекреченной информации", - говорится в статье. "Но решения представяются отдаленными, - отмечает издание. - Некоторые штаты, такие как Нью-Джерси, похоже, не имеют средств для снабжения инфраструктуры машин для голосования бумажными протоколами, что делает действительно надежный аудит невозможным. (...)" Другие штаты также утверждают, что у них нет средств для проведения программы замены машин для голосования к ноябрю 2020 года, резюмирует газета. В написании статьи принял участие Николас Фандос Источник: The New York Times



