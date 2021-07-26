В Каталонии ситуация в больницах "критическая"

(...)"Каталонцы, поверившие в прогресс вакцинации и поспешившие вернуться к нормальной жизни, с начала месяца оказались перед лицом пятой волны эпидемии Covid-19, особенно опасной и усиленной циркуляцией варианта Дельта (около 90% новых случаев). Чтобы противостоять этому, в субботу, 24 июля, региональное правительство объявило о переносе всех несрочных медицинских приемов и госпитализаций", - пишет корреспондент Le Mondeв Мадриде Сандрин Морель.

"Все возможности [медицинского обслуживания] зарезервированы для срочной или неотложной помощи, учитывая тот факт, что, по сравнению с первой волной, спрос на оказание экстренной помощи, не связанной с Covid, стал выше", - пояснили в официальном заявлении департамента здравоохранения Каталонии, заверив, что "система здравоохранения находится в критической ситуации" и ожидается, что "в следующие десять дней количество госпитализированных пациентов продолжит расти", - говорится в статье.

(...) "Поначалу резкое ускорение распространения эпидемии в Каталонии, которое совпало с отменой многочисленных ограничений и поездками старшеклассников и студентов колледжей в конце учебного года, казалось бы, не оказало серьезного воздействия на число госпитализаций. Прогресс вакцинации, когда 84% людей старше 40 получили две дозы, заметно снизил долю госпитализированных зараженных людей. Однако резкий рост заболеваемости до 525 случаев на 100 тыс. жителей за семь дней - с 55 в конце июня - в конечном итоге нанес ущерб системе здравоохранения", - отмечает автор статьи.

"Несмотря на то, что большинство новых случаев заболевания приходится на молодых людей, у которых нет серьезных осложнений, масштабы эпидемии в конечном итоге привели к резкому увеличению числа госпитализаций. Если в конце прошлого месяца менее 11% отделений интенсивной терапии (ОИТ) были заняты пациентами с Covid, то теперь последние составляют 40% пациентов ОИТ. Благодаря вакцинации их профиль изменился: почти 20% из них моложе 40 лет. Более того, подавляющее большинство пациентов не вакцинировано. По словам министра здравоохранения Каталонии доктора Кармен Кабезас, менее 13% людей, госпитализированных с начала июля, завершили вакцинацию, а 73% не получили ни одной дозы", - пишет Le Monde.

"Cитуация в больницах стала сложной, поскольку большое количество врачей и медперсонала находится в отпуске после того, как они "постоянно прикладывали усилия с начала пандемии", как признало каталонское управление здравоохранения, которое желает "гарантировать им отдых" и не считает нужным мобилизовать их во время отпуска", - указывает журналистка.

"Пытаясь компенсировать нехватку профессионалов, каталонское правительство решило этим летом выплатить лицам, осуществляющим уход, двойную плату за сверхурочную работу. А чтобы сдержать рост эпидемии, оно приняло ряд ограничительных мер - комендантский час с 1 до 6 часов утра, закрытие пляжей на ночь, ограничение общественных собраний до 10 человек. Последние данные свидетельствуют о замедлении передачи вируса, при этом коэффициент воспроизводства вируса (R) снова упал ниже 1 (0,94)", - резюмирует Сандрин Морель.

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