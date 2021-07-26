Датчане, самый пьющий народ в Европе

"По всей Европе молодежь веселится так, как будто никакой пандемии нет - особенно датчане. Этот народ почти демонстративно защищает свою культуру распития алкогольных напитков", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"(...) После успешных выступлений сборной Дании на чемпионате Европы по футболу, особенно после победы в четвертьфинале над сборной Чехии, датчане показали Европе, что такое высшая степень восторга: они разъезжали по улицам и площадям, танцевали на крышах автобусов, катались на голых животах и с пенящимися кружками в руках по мокрым от пива плитам пешеходных зон".

"У нас пациенты поют "Мы красные, мы белые", пока им накладывают швы", - рассказала в телерепортаже Шарлотта Рахбек, медсестра из отделения скорой помощи больницы в Фредериксберге".

"Никто не превзошел красно-белые уличные оргии датчан. Тот факт, что датский фильм под названием "Еще по одной" получил в этом году премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", - всего лишь совпадение, но совпадение замечательное. Фильм режиссера Томаса Винтерберга рассказывает о четырех учителях средней школы, у каждого из которых свой жизненный кризис. Они решают проверить теорию норвежского психиатра: согласно этой теории, человеку с рождения не хватает 0,5 промилле алкоголя в крови и он становится лучшей версией себя только тогда, когда постоянно восполняет этот уровень, то есть выпивает примерно два бокала вина", - передает издание.

"Фильм показывает "гротескную алкогольную культуру датчан", - написал один рецензент. (...) "Французы выпивают бокал и возвращаются к работе, - сказал актер Мадс Миккельсен. - Датчане не выходят из-за стола, пока бутылки не опустеют".

"В Дании почти все общественные мероприятия организуются вокруг алкоголя. Совместное распитие алкоголя - неотъемлемая часть "хюгге", датского уюта. (...) "У нас, датчан, печальная репутация самого пьяного народа в Европе", - писал пастор Вильгельм Бек в конце XIX века. Бек называл пьянство "великим национальным злом" (...)", - говорится в статье.

"Как минимум такой же давней является уверенность датчан в том, что выпивка является неотъемлемой частью культуры и самобытности их страны. Датскую историю можно рассказать и в контексте алкоголя: она начинается с пьющих викингов, продолжается ведром пива, с которым была похоронена девушка бронзового века из Эгтведа, и даже не заканчивается великим королем Кристианом IV, которого часто приходилось выносить пьяным с его празднеств в замке Розенборг".

"Тот факт, что многие датчане считают себя мастерами в искусстве контролируемого питья, связан с гениальной маркетинговой уловкой. В то время, когда рабочие классы избавлялись от тоски и бед индустриализации с помощью высокопроцентного шнапса, пивовар Й.К. Якобсен решил спасти датский народ от шнапса с помощью своего пива низового брожения Carlsberg. Вскоре пивоваренная компания Carlsberg стала называть употребление пива древней датской традицией и способом излечения от алкоголизма", - повествует издание.

"В Дании сегодня, кстати, больше всего пьют не рабочие и простые люди. Согласно исследованиям, чаще всего проблемы с употреблением алкоголя встречаются среди образованных слоев населения, людей с высшим образованием - и их детей: датская молодежь приобщается к алкоголю в раннем возрасте. В период с 2014 по 2019 год число 15-летних датчан, госпитализированных из-за отравления алкоголем, увеличилось почти вдвое", - указывает издание.

"В Дании абсолютно официально разрешено пить в средней школе, в которую дети переходят после 9-го или 10-го класса. В большинстве школ есть бар или кафе - и лицензия на продажу алкоголя: пива, вина, алкогольных коктейлей для многочисленных школьных вечеринок 16-19-летних подростков. Аргумент защитников этой практики школьного пьянства заключается в том, что так, по крайней мере, ученики находятся под контролем".

"Этот аргумент поддерживают не все. "Из начальной и из неполной средней школы молодые люди попадают в алкогольную среду, когда переходят в старшие классы, - говорит Крис Ликкегаард, который в течение нескольких лет курировал в организации Alcohol & Samfund ("Алкоголь и общество") кампании в поддержку более разумного подхода к алкоголю. - То есть за летние каникулы ты превращаешься в любителя выпить".

"Кроме того, алкоголь легко достать и вне школы. Каждому 16-летнему подростку разрешается покупать пиво и вино, крепкие напитки можно купить с 18 лет. "Но шанс, что кто-то будет проверять, что тебе больше 16 лет, практически равен нулю", - говорит Ликкегаард. Организация Alcohol & Samfund уже давно борется за введение минимального возраста 18 лет для покупки алкоголя и запрет на алкоголь в школах. "Но алкоголь в Дании настолько институционализирован, что, к сожалению, политически это сделать невозможно. Политики слишком этого боятся", - передает Tages-Anzeiger.