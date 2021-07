26 июля 2021 г. Георгий Кантчев | The Wall Street Journal Россия, участие которой запрещено на Олимпиаде в Токио, все же старается оставаться Россией "Для большинства спортсменов подготовка к Олимпиаде включает тренировочные сборы, пробные соревнования и психологическую подготовку. Для россиян она также включает необходимость торговаться из-за медведей и музыки", - пишет The Wall Street Journal. "Оказавшись в центре допингового скандала, Россия лишилась своих ключевых маркеров, таких как флаг или государственный гимн. Фактически, официально Россия не участвует в Токио как страна. Ее спортсмены выступают как ROC - Russian Olympic Committee - то есть за Олимпийский комитет России. (...) Не запятнанным допингом российским спортсменам разрешили участвовать в Токио при соблюдении строгих правил. (...) Поэтому перед Играми в Токио российским официальным лицам и МОК пришлось прорабатывать детали, в том числе, какую музыку исполнять для российских победителей вместо государственного гимна, как будет выглядеть форма и где можно или нельзя размещать российские флаги (на соревновательных площадках этого делать нельзя, но в отелях российский флаг может развеваться)", - говорится в статье. "Токио - третья Олимпиада, где россияне соревнуются в условиях, когда участие их страны частично или полностью запрещено. ROC в Токио представляют около 330 спортсменов. (...) Перед Играми команда по синхронному плаванию отправила в МОК эскиз своих купальных костюмов на утверждение. МОК отказал, потому что на них было изображение медведя, одного из символов России. Российскому художнику по костюмам пришлось оперативно оформлять новые варианты", - отмечает издание. "Очень странное решение, - заявила РИА "Новости" первый вице-президент Федерации синхронного плавания Ольга Брусникина. - Медведи, в конце концов, живут не только в России. В Канаде, в Америке, например". "Кремль увидел в этом позитивный момент. "Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны: в МОК официально признали медведя символом России, - заявил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. - Это тоже неплохо". "Еще одна проблема, с которой столкнулась команда по синхронному плаванию - это их выбор музыкального произведения для выступления "With Russia from Love" местной рейв-группы Little Big. МОК не запретил песню, но постановил, что слово "Russia" нужно будет вырезать", - сообщается в публикации. "И это была не единственная музыкальная проблема России. Не имея возможности исполнять свой государственный гимн, Олимпийский комитет России предложил "Катюшу", советскую основанную на народной песню, которая обычно ассоциируется с борьбой против нацистской Германии во Второй мировой войне. МОК отклонил эту композицию, и был найден компромисс: фрагмент фортепианного концерта 1 композитора Петра Ильича Чайковского. Этот фрагмент также будет использован на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине". "Россиянам также запрещено иметь трехцветный флаг своей страны на форме, - напоминает издание. - Но комплект, включая куртки и рубашки, все же выполнен в синем, красном и белом цветах в том порядке, в котором они появляются на флаге, что вызывает критику со стороны некоторых международных обозревателей и официальных лиц. "Мы разочарованы тем, что российские спортсмены могут иметь цвета российского флага на своей форме, - сказал в интервью президент WADA Витольд Банька. - Мы думали, что у России должен быть нейтральный статус". "Станислав Поздняков, президент ОКР и пятикратный призер Олимпийских игр по фехтованию, сказал, что у российской сборной есть "все элементы айдентики". Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что форма "не вызывает сомнений, она ассоциируется с нашей страной". (...) Газета напоминает, что PutinTeam, движение в поддержку президента России Владимира Путина, созданное игроком НХЛ Александром Овечкиным в 2017 году, перечислило на своем веб-сайте аккаунты в соцсетях всех российских спортсменов, соревнующихся в Токио, призвав людей следить за ними и поддерживать их. А легенды советского хоккея Виталий Прохоров, Алексей Касатонов и Вячеслав Фетисов разместили на сайте PutinTeam видеоролик в поддержку команды (...). Тем временем в Instagram инфлюенсеры разместили сотни фотографий в поддержку российской команды, используя хэштег #wewillROCyou. Хэштег получил официальную печать одобрения министра иностранных дел Сергея Лаврова. "Если нам такую аббревиатуру одобрили - ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать", - сказал он. (...) Источник: The Wall Street Journal