Почему международные мероприятия являются очагами коронавируса: почти 80% всех заболеваний людей, возвращающихся с международных мероприятий, страдают от респираторных состояний

"Посещение международных массовых мероприятий численностью более 25 тыс. человек связано с повышенным риском заражения респираторными заболеваниями, как подтвердило новое исследование. В период с августа 2015 года по апрель 2019 года исследователи отслеживали госпитализацию в 68 клинических учреждениях в 28 странах, чтобы проследить, как зарубежные мероприятия повлияли на состояние здоровья", - сообщает Daily Mail.

"Результаты показывают, что около 80% путешественников, обратившихся за медицинской помощью после возвращения домой из-за рубежа, страдали респираторными заболеваниями. Исследователи обнаружили, что грипп и пневмония составили 26% и 20% всех диагнозов соответственно. В общей сложности 260 пациентов заболели заболеванием, которым они заразились во время массового мероприятия за границей", - пишет газета.

"Всего было зарегистрировано 303 диагноза среди 260 больных путешественников, заболевания которых были связаны с посещением массовых мероприятий", - пишут ученые в своем исследовании.

"Респираторные заболевания были наиболее часто упоминаемой категорией заболеваний: 236 диагнозов (77,9%), за которыми следуют желудочно-кишечные заболевания (4,6%)". В исследовании, опубликованном недавно в журнале "Медицина путешествий и инфекционные болезни", собирались данные до появления нового коронавируса, - указывает газета. - В настоящее время COVID-19 убил более 19 тыс. человек во всем мире и вызвал глобальную пандемию, заразив почти полмиллиона человек".

"Наиболее значительный вклад в общее число заболеваний, отмеченных исследователями Университета Экс-Марселя, связан с паломничеством в мусульманский священный город Мекку. Хадж был главным крупнейшим мероприятием, где передавались заражения - 154 случая, а вторым - совершение умры, 87 случаев. (...) Следующим худшим по заболеваемости событием в новом исследовании назван Всемирный слет скаутов Джамбори - 6,5% всех случаев".

"Исследователи полагают, что на Олимпийских играх было также 9 случаев заражения, но большинство заражений произошло во время путешествий, а не во время самих мероприятий", - констатируется в статье. (...)