Не используйте микроволновку, чтобы ваш интернет был более быстрым во время изоляции, советует Ofcom

"Для обеспечения максимальной скорости интернета во время работы из дома в течение самоизоляции, обусловленной вспышкой коронавируса, следует избегать использования микроволновой печи, утверждает британский регулятор Ofcom. Организация опубликовала семь советов, помогающих сохранять хорошую интернет-связь для удаленной работы (...)", - сообщает .

"Наблюдается всплеск использования интернета, поскольку одни люди работают дома, дети не ходят в школу, а другие просто коротают время в изоляции, просматривая передачи и фильмы на стриминговых сервисах", - говорится в статье.

"Не пользуйтесь микроволновой печью в то время, когда делаете видеозвонки, смотрите HD-видео или делаете что-то важное онлайн", потому что это снижает уровень сигнала wi-fi, рекомендует Ofcom.

В Великобритании идет третий день изоляции: магазины закрыты, собрания более двух человек запрещены, и людей призывают не покидать своих домов, напоминает издание.

"Среди советов Ofcom - рекомендации использовать для телефонных звонков только стационарные телефоны или wifi и не засорять мобильные сети голосовыми вызовами, а также держать широкополосные маршрутизаторы вдали от других беспроводных устройств, таких как телевизоры, динамики и радионяни. "Беспроводные телефоны, радионяни, галогенные лампы, переключатели света, стереосистемы и компьютерные колонки, телевизоры и мониторы могут повлиять на работу вашего wi-fi, если они находятся слишком близко к маршрутизатору", - подчеркивает Ofcom.

"(...) Это, по мнению регулятора, поможет людям как в просмотре потокового видео, так и в проведении виртуальных встреч или совершении голосовых звонков. (...) Также он советует выключить беспроводные устройства, которыми вы не пользуетесь, таких как iPad и телевизоры, поскольку они все равно создают нагрузку на соединение, даже если они не используются активно. Если вы проводите видеозвонки или встречи, выключайте видео и используйте аудио, что потребует гораздо меньшей доли интернет-соединения, рекомендует Ofcom".

"Вам также может помочь распределение онлайн-активности семьи, чтобы разные люди не выполняли одновременно задачи с большими объемами данных (например, потоковое HD, игры или видеовызовы)", - указывает Ofcom.

"Регулятор также рекомендует использовать проводные, а не беспроводные соединения для выполнения важных задач, включая подключение ноутбуков непосредственно к маршрутизатору. Также может помочь подключение роутера к основной телефонной розетке, без использования удлинителя, повысить скорость может и использование более качественных проводов", - отмечается в статье.

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