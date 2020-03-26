Почему Путин все же занялся коронавирусом лично

"До недавнего времени борьба с коронавирусом не была приоритетной задачей президента. Но теперь Кремль готовит россиян к распространению вируса по всей стране - а Путин даже переносит голосование по конституционной реформе", - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Руководство пыталось создать уверенность в том, что профилактические меры, закрытие границ и карантин для вернувшихся из стран риска, достаточны. В этом ему помогали относительно низкие показатели случаев заражения. (...) В политическом смысле борьба с коронавирусом не была приоритетом Кремля: им была конституционная реформа, которая призвана дать Путину возможность оставаться на посту президента до 2036 года", - поясняет журналист Фридрих Шмидт.

"Но со вторника Кремль готовит россиян к распространению вируса. Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу по борьбе с вирусом, заявил на заседании с Путиным об отсутствии "реальной картины" распространения вируса. Объем тестирования, по его словам, слишком низкий, а динамика заражения высокая", - передает издание.

"Официальные данные по-прежнему вызывают вопросы. Так, в Москве скончались две женщины, которых лечили от вируса, однако в российской статистике по коронавирусу по-прежнему нет умерших: сообщается, что у одной из женщин был вирус, но она умерла из-за тромба, у другой было лишь подозрение на вирус и она умерла от рака. Официальное число тех, кто этой зимой умер в России от воспаления легких, увеличилось на 3%, в Москве - на 37%", - говорится в статье.

"Путин занялся проблемой вируса лично: он посетил больницу в Коммунарке на окраине Москвы. Новая больница на 600 мест должна быть на переднем крае борьбы с вирусом. Но в последние дни в соцсетях пациенты жаловались на условия даже в этом образцовом учреждении: там, по их словам, не хватает персонала и тестов, зараженных не изолируют от тех, у кого подозревают наличие вируса".

"Тенденцию распознал и парламент, предложив, как и в обычной борьбе со злом, ввести высокие штрафы, приравняв "умышленное заражение" вирусом к "терроризму".

"В воскресенье государственное новостное агентство "РИА Новости" со ссылкой на правительственные круги сообщило, что вирус распространяется в России так же быстро, "как в Испании, Германии, Франции и Великобритании", - передает издание.

"Российская система здравоохранения ослаблена сокращениями (называемыми "оптимизацией"); во многих учреждениях не хватает персонала, в том числе и из-за крайне скудных зарплат, - указывает автор статьи. - Даже государственная лаборатория "Вектор" в Новосибирске, единственная лаборатория, которая пока могла оценивать тесты, предлагает своим новым специалистам лишь около 180-360 евро в пересчете на европейскую валюту".

"Одновременная отправка министерством обороны десятков специалистов в Италию - это настоящий трюк Путина, - отмечается в публикации. - В городе Бергамо российские военные должны заниматься дезинфекцией, постановкой диагнозов и лечением, могут набраться опыта - и не в последнюю очередь вызвать у россиян чувство гордости за успехи за границей, а также набрать очки в стране, входящей в НАТО и ЕС".

"Но теперь вирус грозит настигнуть президента и на внутреннем фронте. В среду во второй половине дня Путин обратился с посланием к населению. "В силу своего географического положения Россия не может отгородиться от угрозы", сказал он и предупредил, что то, что сейчас происходит во многих западных странах, "может стать нашим ближайшим будущим". Чтобы сократить риски заражения, голосование по конституционной реформе будет перенесено. Парады в честь Дня Победы 9 мая, главного политического события года, президент не упомянул; подготовка к ним продолжается", - говорится в статье.

"Путин также анонсировал ряд мер поддержки, в частности призвав работодателей не допускать роста безработицы. Самое безопасное сейчас - побыть дома, сказал президент и призвал к сплоченности. Как обстоят дела с ней, показало тем временем расследование новостного портала The Moscow Times, согласно которому богатейшие семьи России с большим размахом скупают аппараты для искусственной вентиляции легких, чтобы защититься от респираторного заболевания Covid-19",- передает Frankfurter Allgemeine.