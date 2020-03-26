Сомнения в цифрах: насколько достоверны хорошие новости из Китая?

"Правительство Китая питает надежду на то, что в скором времени страна избавится от вируса. Однако некоторые обстоятельства вызывают сомнения в правдоподобности статистики", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"В понедельник премьер-министр Китая Ли Кэцян предупредил членов своей партии: они не должны скрывать случаи заражения только для того, чтобы сохранять нулевую статистику. Однако именно это, возможно, происходит в настоящий момент", - отмечает автор статьи Фабиан Кречмер.

"На протяжении нескольких дней Национальная комиссия здравоохранения не сообщала о новых случаях заражения, говорилось лишь о нескольких "завезенных из-за границы случаях", однако эти люди сразу же после въезда в страну были отправлены на 14-дневный карантин. Создалось впечатление, что скоро Китай может избавиться от вируса".

"В воскресенье относительно критический китайский журнал Caixin сообщил, что в Ухане по-прежнему ежедневно появляется несколько случаев заболевания, протекающих бессимптомно - то есть результат анализа на Covid-19 у людей положительный, но симптомы у них не проявляются. Такие случаи якобы не учитываются в статистике. К тому же, как утверждает Caixin, одним из пациентов во вторник стал врач, который заразился именно от больного, не имевшего симптомов", - передает издание.

"В большинстве стран в статистику включают всех людей с положительным результатом анализа. В странах с недостаточным объемом тестирования зачастую учитываются только тяжелые случаи. Какую роль играют зараженные без симптомов в распространении вируса, не изучено. В Китае издание South China Morning Post сообщало, что около трети всех людей с положительным результатом анализа не имеют симптомов либо они проявляются у них с задержкой. 43 тыс. человек из них якобы находились на карантине до конца февраля. Информация основывается на закрытых правительственных документах - без одного информатора общественность о них не узнала бы".

"На пресс-конференции во вторник сотрудники центра по борьбе с эпидемией пытались успокоить общественность: "Люди, болеющие бессимптомно, не распространят инфекцию по Китаю". Всех их якобы выявили и отправили на карантин. Однако эксперты сомневаются, что были обнаружены все случаи", - говорится в статье.

"С начала марта, когда вирус был взят в Китае под контроль и вместо него начал распространяться в других странах, позиция Китая стала гораздо более агрессивной", - считает Юн Сон из вашингтонского аналитического центра Stimson Center. По мнению эксперта, правительство в Пекине целенаправленно пытается доказать превосходство собственной системы за счет неудач в других регионах мира", - передает Frankfurter Rundschau.