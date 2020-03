26 марта 2020 г. Эоин О'Каллаган | The Guardian "Русские куколки" трансформировали фигурное катание. Но какой ценой? "Фасад всегда играл центральную роль в фигурном катании. Спортивная культура требует, чтобы спортсмены улыбались , несмотря на боль и ошибки. В зоне ожидания результатов, где фигуристы ждут своих оценок, редко случаются драматические представления. Даже когда выступление получает несправедливые оценки судей, фигуристы посылают воздушные поцелуи в камеру и машут толпе. Какими бы раздраженными они ни были, они никогда не покажут это, предпочитая вместо этого страдать в тишине (...)", - пишет The Guardian. "Это порочный круг, когда вы живете внутри пузыря, - говорит Киира Корпи, двукратная участница Олимпийских игр из Финляндии, которая сейчас учится на психолога в Новой школе в Манхэттене и борется за права детей. - Ты даже не понимаешь, насколько нездоровы или токсичны некоторые культурные нормы". "На прошлой неделе должен был состояться чемпионат мира в Монреале, но пандемия Covid-19 не дала этому случиться. Непреднамеренно, но это может изменить и картину фигурного катания", - предполагает издание, напоминая, что на чемпионате "за первые места должны были бороться три российских девушки-подростка: 16-летняя Алена Косторная и две 15-летки Анна Щербакова и Александра Трусова". "Это трио произвело революцию в фигурном катании. Они совершили свои дебюты во взрослой группе только в прошлом году, но ворвались в спорт, попав во множество заголовков. В финале Гран-при в декабре прошлого года Косторная завоевала золото, а Щербакова и Трусова две другие медали. Они повторили этот трюк на чемпионате Европы в следующем месяце; их противники остались ошеломлены их доминированием", - пишет издание. "Что делает их такими результативными? Что ж, благодаря своим замечательным прыжкам они максимизируют предлагаемые технические моменты. И Трусова, и Щербакова уже овладели "святым Граалем" фигурного катания: четверным лутцем, который до недавнего времени был неслыханным подвигом для женщин - четыре полных вращения в воздухе. Однако есть опасения. Во-первых, вместо соревнований по фигурному катанию среди женщин не имеем ли мы дело с соревнованиями по прыжкам среди девочек? Во-вторых, и, что гораздо важнее, какова цена успеха - физическая, эмоциональная и психологическая - для этой группы невзрослых, развивающихся детей?" - рассуждает автор публикации Эоин О'Каллаган. "Худший аспект этого заключается в том, что большую часть времени, в катании на коньках и гимнастике и, возможно, в других видах спорта, ты растешь в культуре, которая очень авторитарна, - говорит Корпи. - Ты вырастаешь и считаешь, что если ты получил травму, то это потому, что ты слабый. Или если твое тело или психологическое состояние ломаются, то это потому, что ты слабак. Но почему ломается тело подростка? (...) Было ли много чрезмерных тренировок? Я слышала от врачей о 12-летних подростках в Америке, Финляндии и Швеции - я уверена, что в России это начинается еще раньше - они приходят в клиники со стрессовыми переломами и вещами, которые не должны происходить в этом возрасте. Это указывает на то, что тренировок было слишком много (...)". "Все три российских девушки-подростка тренируются у одного тренера: Этери Тутберидзе, которая воспитала много женских талантов. Она - спорная фигура, хотя о ней мало что известно, что необычно для фигурного катания (...). Она стала известна как тренер в 2014 году, когда 15-летняя девушка в красном платье по имени Юлия Липницкая произвела фурор в Сочи и сыграла решающую роль в завоевании золота в командном зачете. Она стала звездой. В следующем месяце она заняла второе место на чемпионате мира, но она была быстро списана, когда начало развиваться ее тело, - указывает The Guardian. - К концу 2016 года со спортом было покончено. Истощенная и разочарованная, в следующем году она рассказала о длительной битве с анорексией. Меня больше не тянет к льду, призналась она". "К тому времени Тутберидзе продолжила работу и привела друге юное дарование, Евгению Медведеву, к европейским и мировым титулам. Но на Олимпийских играх 2018 года Медведеву в битве за первое место опередила ее партнерша по тренировкам, 15-летняя Алина Загитова, которая на три года младше ее. У Тутберидзе появилась новая фаворитка, и через несколько месяцев Медведева совершила потрясающий и беспрецедентный шаг. Она вообще покинула Россию, решив продолжить свою карьеру в фигурном катании в Канаде. Я чувствую себя здесь более взрослой, скажет Медведева позже в 2018 году", - говорится в публикации. "И далее Загитова, действующая олимпийская чемпионка и чемпионка мира. Ей все еще 17, но в декабре она заявила, что уходит из фигурного катания на неопределенный срок. А за месяц до этого она призналась, что ей трудно идти в ногу с более молодыми конкурентками, которых она все еще тренирует в Москве. Больше всего беспокоит то, что, по ее словам, даже попытка четверного прыжка вчетвером является для нее нереальной, пока она не станет стройнее. "Для начала мне нужно много всего для этого сделать, подготовиться и физически, и морально. Как минимум три килограмма сбросить, это обязательно. Если не больше. Нужно максимально снизить риск травмы", - сказала она. "И это - женское тело - и есть краеугольный камень дебатов вокруг феномена прыжков в женском фигурном катании и так называемых "русских куколок". Половое созревание может значительно изменить то, как выступает фигуристка. Они становятся выше и тяжелее. Это ожидаемо. Самое главное, это естественно. Но в некоторых сферах фигурного катания это рассматривается как нежелательное развитие событий и наносит ущерб таким навыкам, как четверной прыжок. Физические изменения означают корректировку техники. А иногда у тренеров нет интереса или терпения. Вместо этого они просто находят более молодого фигуриста. Кого-то в предпубертатном возрасте и с меньшим весом. (...) И в обществе, где образ тела и дискус вокруг него являются такой горячей темой, кажется, что в фигурном катании наметился глубоко тревожащий паттерн", - пишет газета. "(...) Некоторые говорят, что это гиперреакция. Что фигурное катание всегда порождало исключительные молодые таланты. И стоит отметить, что такие тренеры, как Тутберидзе, работают в соответствии с правилами возрастных ограничений Международного союза фигурного катания. (...) "У фигурного катания были детские звезды - Тара Липински, Мишель Кван, Сара Хьюз - но их не вытеснили из спорта, потому что они не могли идти в ногу с техническими требованиями", - говорит Корпи. "Из-за перенесенных чемпионатов мира трио российских подростков не сможет снова соревноваться до конца года. К тому времени их тела могут сильно измениться, и Тутберидзе, возможно, перейдет к своему следующему проекту", - замечает The Guardian. "Я не думаю, что детская фабрика Этери - самая большая проблема в фигурном катании, - говорит Корпи. - Проблема в больной культуре, которая была создана. Фабрика Этери является признаком этого негуманного направления и культуры, которую принимает наш спорт. Она не причина. Есть много других тренеров, которые работают так же, как и она, и многие федерации, которые поддерживают такой вид тренерства". "Таким образом, кажется, что фигурное катание должно принять решение: сохранить фасад или начать задавать себе сложные вопросы. "Для многих это уже не интересно, - говорит Корпи. - Люди скучают по тому времени, когда смотрели, как катаются эмоционально зрелые женщины, а не девочки. Очень трудно - в том числе и мне - наблюдать за некоторыми из этих очень и очень молодых детей-звезд. Потому что невозможно не думать о том, что стоит за такой работой и успехом". Источник: The Guardian