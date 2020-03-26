"В России тревожность вокруг коронавируса усиливает Путина"

(...) Уступая народному требованию - возможности переизбираться после окончания его четвертого срока, "Владимир Путин на самом деле рискует потерять популярность среди своего собственного электората, тем более что он в течение двух месяцев беспрестанно настаивал на необходимости сохранить возможность альтернативы и на внесении поправок в Конституцию в этом направлении (не более двух президентских сроков вместо предыдущей формулировки - "не более двух сроков подряд"), - заявляет в интервью Le Figaro Жан-Робер Равио, доктор политических наук, ведущий курса по современной российской цивилизации в университете Париж-Нантер и автор книги "Россия: на пути к новой холодной войне?" (Издательство La Documentation française, 2016).

"(...) Популярность Владимира Путина, несомненно, сильнее, чем у всех других институтов (у правительства, губернаторов и мэров, парламентариев, уже не говоря об органах правосудия...), и так продолжается в течение 20 лет. Он олицетворяет стабильность, преемственность, он успокаивает", - поясняет собеседник издания.

"Но (...) такая популярность вполне может оказаться подорванной из-за этой операции, которую многие, даже в рядах президентского большинства, воспринимают плохо... Просьба космонавта Терешковой о "пожизненном президентстве" (или почти) Путина очень показательна для умонастроения, которое царит в самых консервативных кругах Госдумы. Она буквально умоляла Владимира Путина остаться у власти, чтобы "гарантировать стабильность страны в крайне непредсказуемой геополитической обстановке". Снаружи сплошная буря. Все говорят только о рухнувшем рубле - после великих нефтяных маневров, проведенных... Владимиром Путиным - и бедствиями коронавируса", - комментирует Равио.

"Аргументация такова: мир опасен и непредсказуем. Между тем, Путин - это стабильность. А значит, Путин - единственный возможный капитан "корабля под названием Россия" в нестабильном и опасном мире. Все будет зависеть от следующих нескольких недель и от того, что произойдет с распространением коронавируса в России. Коллективная тревожность, порожденная этим злом, вполне могла бы узаконить эту уловку. Некоторые наблюдатели даже зашли настолько далеко, что утверждают, будто такое решение Путин принял именно в свете распространения эпидемии в Европе...", - рассуждает политолог.

"(...) Россияне ожидают ощутимых результатов в борьбе с падением уровня жизни большинства населения, расширением социального и территориального неравенства, а сегодня еще и с падением рубля и снижением цен на нефть, имеющим большое значение для населения. Одно из главных ожиданий носит более политический характер: меньше коррупции и кумовства в правительстве (это касается любых властей: федеральных, региональных, муниципальных)", - анализирует Равио.

"(...) Сегодняшнюю российскую политическую систему я бы назвал демократическим авторитаризмом, сила которого заключается в централизации и способности "инициировать" сверху мощные активные силы - не следует забывать о том, что "вертикаль власти" путинизма восстановила способность к действию и целенаправленности государства в России, сильно пострадавшую от постсоветского десятилетия 1990-х годов - и вновь поместила Россию в ряд великих мировых держав, слабости же ее заключаются в недостатке гибкости и инициативы, предоставленной политическим, административным и судебным учреждениям, а также экономическим субъектам в целом, и в частности на региональном и местном уровнях", - отмечает собеседник издания.

"Как говорил мне несколько месяцев назад бывший советник администрации президента, который все еще находится в центре власти, "если официальный патриотизм как мощный инструмент для мобилизации народа вокруг власти все еще подходит для подавляющего большинства россиян, то его действенность все больше снижается для молодых поколений, которые остаются патриотами, но хотели бы, чтобы репертуар патриотизма модернизировался и предлагал им перспективы на будущее"... Я не уверен, что перспектива "пожизненного" президентства Путина является верным шагом в этом направлении", - сообщает Жан-Робер Равио.