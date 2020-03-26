Европа проигрывает пиар-битву

"В борьбе против коронавируса европейская солидарность проявляется нерешительно. Китай и Россия заполняют эти пробелы - извлекая пропагандистскую пользу", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Около 64 тыс. зараженных, более 6 тыс. умерших, терпящая крах система здравоохранения: в борьбе против коронавируса Италии может пригодиться любая помощь. И она ее получает - из России: девять военных самолетов с масками, аппаратами ИВЛ и медицинскими материалами, десятки специалистов и китч для игры на публику", - отмечает журналист Александр Сарович.

Что касается европейских друзей, то в последнее время итальянское правительство чувствовало себя оставленным ими на произвол судьбы, указывает издание. Еще в конце февраля страна запрашивала защитные маски, Еврокомиссия призывала отправить в Италию медицинское оборудование.

"К сожалению, ни одна страна ЕС не отреагировала на призыв, написал две недели назад представитель Италии в ЕС Маурицио Массари в статье для сайта Politico. (...) Лишь одна страна на тот момент услышала призыв Италии: Китай. Через два дня после публикации статьи в Риме приземлился китайский грузовой самолет с медицинской помощью и экспертами на борту".

"Россия и Китай использовали в своих интересах сделанные европейцами ошибки в обращении с коронакризисом, например, введенные несколькими странами-участницами ограничения на экспорт оборудования, сказала в интервью Financial Times Натали Точчи из Института международных отношений в Риме. По ее словам, прежде всего в Италии эти ошибки подпитали евроскептицизм, который распространился еще в ходе кризиса евро и в связи с миграционным вопросом", - пишет издание.

В то время, как Европа стала эпицентром коронакризиса, в Китае и России, по крайней мере согласно официальным данным, ситуация выглядит иначе, отмечает автор статьи. Так, в Китае в последнее время зарегистрировано лишь небольшое число случаев заражения, связанных с приезжими из-за границы. В России, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано около 500 случаев заражения, хотя эксперты и сомневаются в надежности проводимых в стране тестов и официальных данных.

"Это позволяет обеим странам выступать в роли солидарных благодетелей. (...) Критики подозревают, что Москва преследует другие интересы за рамками кризиса. По их мнению, улучшение собственного имиджа должно поспособствовать отмене санкций, которые ЕС ввел в 2014 году из-за украинского кризиса".

"Китай поддерживает страны всего мира врачами и оборудованием. (...) В этой пиар-кампании быстро отходит на второй план то, что государственные органы Китая неделями скрывали исходящую от вируса опасность. (...) А недавно официальные лица Китая еще и выдвинули конспирологическую теорию о том, что коронавирус был разработан американской армией и занесен в Ухань".

"Какой бы грубой ни была пропаганда, противоположные образы, возникающие в голове у некоторых людей, могут впечатлить: здесь действующие, помогающие китайцы и россияне, там колеблющиеся, ненадежные европейцы со своими ограничениями экспорта и закрытыми границами".

"В настоящий момент Европа проигрывает битву образов и жестов. В среднесрочной перспективе это может повлечь за собой последствия и в политике безопасности. "Поворот Италии к Китаю и России происходит и потому, что ЕС и входящие в него страны, с точки зрения Италии, проявляют в данной ситуации лишь ограниченную надежность", - говорится в отчете федерального министерства обороны, имеющемся в распоряжении Der Spiegel. Обращение Италии к помощи из Китая, а теперь и к медицинским средствам и персоналу из России фактически приводит к контактам на военном уровне, так как поставки осуществляются на российских военных самолетах, говорится в отчете. В документе идет речь о "растущем влиянии" медицинских поставок и политики здравоохранения. В обозримом будущем стоит ждать "противоречивых дебатов об отношениях с Россией и Китаем" внутри ЕС и НАТО", - передает Der Spiegel.