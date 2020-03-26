Страна в шоковом состоянии

"В среду Испания стала второй после Италии страной, которая, по крайней мере согласно официальной статистике, обогнала Китай по количеству умерших от коронавируса. В среду министерство здравоохранения сообщило, что их число увеличилось до 3434 человек. (...) По всей стране зарегистрировано 47 600 случаев заражения", - передает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В ожесточенных дебатах о недостаточной готовности всего здравоохранения к пандемии акцент поставил Верховный суд в Мадриде: в рамках ускоренного делопроизводства он отклонил ходатайство Объединения медицинских профсоюзов, призывающего правительство к незамедлительному предоставлению защитной одежды и масок. По мнению суда, центральное правительство не отвечает за такие вопросы. Однако социальный суд в Мадриде обязал консервативную председательницу правительства автономного сообщества Мадрид Изабель Аюсо немедленно распределить запасы защитных материалов между больницами. (...) Мадридские газеты уже несколько дней обвиняют власти в неразберихе относительно информации и полномочий", - говорится в статье.

"Министерство сообщило, что у Китая было заказано материалов на сумму 432 млн евро, в том числе 550 млн защитных масок, 5,5 млн тестов на вирус и 950 аппаратов искусственной вентиляции легких. (...) Правительство также обратилось к партнерам по НАТО с просьбой оказать помощь в устранении дефицита. Без малого 14% зараженных приходится на медицинский персонал. (...) Сообщается, что два врача скончались от вируса", - говорится в статье.

"Большое беспокойство вызвали накануне сообщения о том, что большой ледовый каток на севере Мадрида заполнен десятками мешков с трупами и гробами. В международных СМИ распространилась информация о том, что в Мадриде умирают так много людей, что крематории абсолютно не справляются. В среду тревогу развеяли: после полутора дней перерыва крупнейший в городе крематорий возобновил свою работу после поступления защитной одежды для сотрудников".

"Католическая церковь также согласовала ускоренный процесс захоронения урн и гробов: священник лишь окропляет святой водой катафалк, медленно едущий к месту погребения, и произносит молитву. На похороны допускаются только ближайшие родственники, но при погребении они должны соблюдать дистанцию", - говорится в статье.

"В статистике умерших с большим отрывом преобладает возрастная группа старше 70 лет. Санитары сообщают, что пациенты старше 75 лет даже не поступают в отделения интенсивной терапии, врачам приходится выбирать тех, у кого больше шансов выжить. Опасность по-прежнему представляют плохо оснащенные дома для престарелых. Стало известно о нескольких случаях, когда способные передвигаться самостоятельно старики самовольно покидали приюты, чтобы попасть к родственникам. Однако эксперты предупреждают, что в последние дни в больницы поступает все больше заболевших моложе 40 лет", - передает Süddeutsche Zeitung.