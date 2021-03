26 марта 2021 г. Изабель Хуршудян | The Washington Post Загадка вакцинирования Путина: к чему такая секретность вокруг его прививки? "Вряд ли можно сказать, что Владимир Путин стесняется камеры. Президента России фотографировали без рубашки, верхом на лошади и на рыбалке. Он демонстрировал свою спортивную сторону - от хоккея до дзюдо. Еще был Путин-любитель животных, позирующий с тиграми, щенками и коалой. Но какой один-единственный снимок Путин отказался сделать? Тот, где его вакцинируют", - пишет обозреватель The Washington Post Изабель Хуршудян. "Кремль объявил, что во вторник 68-летний Путин во вторник получил первую дозу одной из трех отечественных вакцин против коронавируса. Это была возможность попытаться повысить низкое доверие россиян к иммунизации. Опрос, проведенный независимым "Левада-центром"* в прошлом месяце, показал, что 62% россиян не хотят делать прививку вакциной "Спутник V", первой вакциной от коронавируса российского производства, предложенную населению", - говорится в статье. "Но полное секретов поведение в отношении вакцинации Путина - в том числе отказ раскрывать, какую из трех вакцин он получил, а также отказ обнародовать фото или видео, запечатлевшие, как ему делают прививку - могут еще больше подорвать отстающую кампанию массовой вакцинации в России", - считает Хуршудян. (...) "Другие мировые лидеры вакцинировались раньше и были более публичны в этом вопросе, засучивая рукава во время прямых трансляций, чтобы внести свой вклад и убедить общественность в безопасности вакцин. (...) Закулисный подход Путина поставил многих россиян в тупик. Ранее в этом году государственные СМИ опубликовали видео, на котором Путин в синих плавках погружается в ледяную воду по русской православной традиции Крещения. (...) На выходных в соцсетях разошлись фотографии и видео Путина за рулем выкрашенного в камуфляж вездехода в костюме из овчины цвета карамели в сибирском лесу. Фотографии Путина-туриста подпитывают бренд мачо, который создавался два десятилетия. Что касается пандемии, Путин велел россиянам соблюдать профилактические меры и вакцинироваться. Но не подкрепил это публичными демонстрациями", - говорится в статье: "Путина никогда не показывали в маске. (Однажды он посетил московскую коронавирусную больницу в полном защитном костюме, обрадовав любящее мемы интернет-сообщество России). Кремль чувствительно отнесся к сообщениям о том, что Путин защищен от возможного заражения "в бункере". (...) Помимо ограничений на международные поездки, сохраняется очень мало мер, связанных с коронавирусом, а масочный режим в стране соблюдается слабо". (...) Лев Гудков, директор "Левада-центра"*, указывает, что за последние три месяца готовность людей вакцинироваться упала на восемь пунктов. В растущем нежелании вакцинироваться есть общее недоверие к власти, особенно усилившееся во времена пропагандистских кампаний, подобных этой, сказал Гудков, добавив, что долгое выжидание Путина перед тем, как вакцинироваться, а также скудность деталей не не помогают воодушевить людей, говорится в статье. "Это не первый случай, когда попытки правительства России продвигать вакцинацию могут дать обратный эффект", - пишет автор публикации, напоминая, что объявление Путиным в августе о том, что (...) "Спутник V" станет первой в мире зарегистрированной вакциной, несмотря на неполные данные испытаний, "(...) вызвало широкую критику на международном уровне и породило скептиков внутри страны. Неуверенность сохранилась даже после того, как британский медицинский журнал The Lancet опубликовал в феврале исследование, показывающее, что после дополнительных данных об испытаниях эффективность "Спутника V" составила 91,6%. В понедельник Путин заявил, что в России, по крайней мере, первую из доз получили 6,3 млн человек". Автор напоминает, что, помимо "Спутника V", в России зарегистрировано еще две вакцины. "(...) Что касается того, почему Кремль не говорит, какую из трех вакцин выбрал Путин, пресс-секретарь Песков заявил, что это было осознанное решение, потому что "все три российские вакцины абсолютно надежные". Даже Песков не знает, какую вакцину получил Путин. "Какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и врач, который делал ему прививку", - заявил Песков в среду. * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: The Washington Post