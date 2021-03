26 марта 2021 г. Георгий Кантчев | The Wall Street Journal Как предполагаемая российская шпионская группа использовала тактику холодной войны (...) "На прошлой неделе власти в Болгарии, стране-члене НАТО, заявили, что раскрыли российскую шпионскую сеть, которая собирала информацию для Москвы о военном альянсе НАТО, Центральном разведывательном управлении США, Украине, а также о конфликте на оспариваемой южно-кавказской территории Нагорного Карабаха. Пятеро мужчин и одна женщина, включая предполагаемого лидера, были арестованы и обвинены в шпионаже в ходе того, что болгарская прокуратура назвала крупнейшим задержанием шпионов со времен холодной войны", - пишет The Wall Street Journal. "Россия использовала давние связи и симпатии менее крупных и более уязвимых членов НАТО и ЕС для создания шпионских сетей и получения доступа к западным секретам. Перехваты, обнародованные прокуратурой, показывают, что в эпоху изощренного кибершпионажа Москва по-прежнему ценит разведывательную информацию, добываемую человеческими источниками", - говорится в статье. "Россия умело использовала существующие и бывшие сети служб безопасности, которые живы и здоровы даже через три десятилетия после падения коммунистического режима", - говорит Мартин Владимиров, старший аналитик базирующегося в Софии аналитического Центра по изучению демократии. "Судебно-медицинские доказательства, обнародованные болгарской прокуратурой, в том числе перехваты видео- и аудиозаписей, а также документы, описывают российскую шпионскую деятельность в редких деталях. На одном видео подозреваемый в шпионаже считает долларовые выплаты на своем рабочем столе; другое видео показывает предрассветное рандеву на теннисном корте для передачи информации. На третьем перехваченном видео предполагаемый главарь дает инструкции, как замаскировать шпионское оборудование как подарок", - повествует издание. "Такое дело случается раз в жизни, - констатировал в интервью генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев. - Я редко видел столько доказательств, и мы обнародовали лишь небольшую их часть". "В понедельник военный суд Софии постановил оставить под стражей пятерых обвиняемых. Шестой был освобожден под залог после признания вины и сотрудничества с властями. Болгария выслала двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже в связи с этим делом. МИД России назвал дело очередным обострением в Болгарии антироссийской шпиономании на фоне всплеска русофобии на Западе, прежде всего в США. Было заявлено, что Москва оставляет за собой право принять меры в ответ на изгнание. Кремль регулярно отрицает вмешательство во внутренние дела других стран в своих собственных целях. "Имена арестованных официально не разглашаются. Петар Петков, адвокат одного из предполагаемых шпионов, заявил болгарскому государственному телевидению, что решение суда необоснованно, и сказал, что подаст апелляцию (...)", - отмечается в статье. "В последние годы Болгария выслала нескольких российских дипломатов за предполагаемый шпионаж, в том числе за сбор информации о численности американских войск в стране. По словам экспертов по безопасности, помимо Болгарии, самой бедной страны ЕС, Россия имеет обширные разведывательные сети в других бывших советских странах-сателлитах. В прошлом году Словакия и Чехия выслали российских дипломатов по обвинениям в незаконной деятельности", - напоминает газета. "Болгарские власти заявили, что члены предполагаемой шпионской сети имели доступ к секретам НАТО, ЕС и Болгарии благодаря работе в Министерстве обороны Болгарии, военной разведке и парламенте. "Учитывая их высокопоставленные должности и их доступ к секретной информации, в том числе к информации НАТО, риски для национальной безопасности были значительными", - подчеркивает Гешев. "Болгария, бывшая коммунистическая страна, которая когда-то была одним из самых верных союзников Советского Союза, вступила в НАТО в 2004 году и в ЕС в 2007 году. Но Москва продолжает оказывать влияние на внутренние дела и разведывательные службы балканского государства благодаря тесным экономическим связям и связям с Москвой лидеров бизнеса, политиков и сотрудников разведки". "Болгарское дело демонстрирует, что Москва по-прежнему зависит от традиционных сетей сбора разведданных от человеческих источников и умения шпионить за Западом, говорит Марк Галеотти, эксперт по российским службам безопасности в британском Королевском институте оборонных исследований. "Русские - очень сильные приверженцы разведданных, получаемых от людей, и, честно говоря, в этом их сила", - указывает он. По утверждениям прокуратуры, группу возглавлял бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, окончивший шпионскую школу российской военной разведки в Москве. Прокуратура окрестила его "резидентом", и он, как говорят, вербовал своих агентов, предлагая им до 1800 долларов в месяц, сообщается в публикации. По данным прокуратуры, в группу входили действующие сотрудники болгарской военной разведки и Министерства обороны, а также чиновник, работающий в парламентском департаменте секретной информации. "Резидент использовал свою жену, которая имеет двойное российское и болгарское гражданство, в качестве посредника между сетью и посольством России, сообщила прокуратура. Прокуроры говорят, что это та женщина, которая запечатлена на видеозаписях входящей в посольство России в Софии, а затем уходящей примерно через час, выполняя то, что по их словам, является миссией по доставке информации и возвращению с наличными. Она была арестована и обвинена в составе группы". "На встречах с членами группы, часто за пивом и ужином, Резидент давал советы по тактике шпионажа, свидетельствуют перехваты. По словам прокуратуры, он снабдил своих агентов смартфонами, которые зашифровывают информацию, в том числе сделанные на них фотографии. (...) Неясно, как долго группа работала, указывает прокуратура, но деньги были основным стимулом для участников. (...) Источник: The Wall Street Journal