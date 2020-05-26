Как молодежь во время кризиса возвращает себе неистовое желание радоваться жизни

"(...) Сцена, обычная для огромных бассейнов в больших отелях Лас-Вегаса, заставляет содрогнуться: сотни молодых людей стоят рядом друг с другом в воде, держа коктейли в руках или ставя их на плавающие бары, звучит громкая музыка. Она была заснята в субботу, в начале длинных выходных (...), местным репортером в штате Миссури, а во вторник видеоролик набрал более 17 млн просмотров, в комментариях есть и критика, и осуждение, и легкая издевка. Губернатор штата немедленно потребовал самоизоляции участников. Конечно, в Миссури зарегистрировано очень мало случаев Covid-19, несмотря на то, что Соединенные Штаты вот-вот преодолеют на этой неделе порог в 100 тыс. смертей (гораздо больше, чем число погибших в результате войн в Корее и Вьетнаме). Но такая сцена наглядно показывает отказ от благоразумия, от предписаний физического дистанцирования, а также неистовое желание радоваться жизни", - пишет Le Temps.

"(...) Молодым людям надоело, и пусть все это знают! В субботу вечером они штурмовали площади северной Италии - в Милане, Риме, Болонье... Без маски и с улыбкой на устах. Газета Corriere dela Sera расспросила их - оказалось, что их потребность в общении сильнее страха. "Вирус поражает пожилых людей. К тому же, я был с людьми, которых знал и которые соблюдали карантин. А родители мои живут в Кальяри, здесь у меня нет семьи, я не рискую стать переносчиком заражения", - оправдывается один студент-политолог.

"(...) В Новосибирске, в центре Сибири, в субботу вечером молодые люди вышли на улицы - их было по разным версиям от 60 до 300 человек, они пели, пили и танцевали, рассказывает Global Domains News. Полиция начала расследование, чтобы найти организаторов вечеринки.

"Хочется устроить вечеринку и еще поиграть в футбол: почти везде проводятся несанкционированные матчи, что показывают жажду жизни той части населения, которая представляет собой его будущее. В Швейцарии такие матчи были организованы в Женеве, в Лозанне. Во Франции, в Страсбурге, в сильно пострадавшем от санитарного кризиса Эльзасе, около 400 человек собрались в воскресенье, 24 мая, на несанкционированный матч между командами двух районов города после призыва в Facebook, пишет издание Dernières Nouvelles D'Alsace.

"Более или менее полноценное дистанционное обучение, откладывание или даже отмена учебной практики, перенос экзаменов в колледжах, потеря подработки для студентов, приостановление перспектив приема на работу... Кризис Covid со всей силой ударил по студентам и молодым выпускникам. Его влияние обещает стать долговременным, - прогнозирует газета Le Figaro. - Молодых людей щадит вирус, но по ним бьет кризис".

"Карантин крадет молодость у целого поколения", - поясняет бельгийский философ Паскаль Шабо в газете La Libre Belgique, цитируемой сегодня утром изданием Courrier International. "В этом возрасте мы узнаем, кто мы есть, именно благодаря глазам других людей. Именно в объятиях другого человека мы обнаруживаем, что мы можем и что мы любим. Иногда за несколько месяцев мы делаем то, что потом вспоминаем всю жизнь [...] Дискомфортно быть 20-летним, когда в бестселлерах рассуждают о коллапсологии, загрязнении океана пластиком и об эмоциональном выгорании. У их бабушек и дедушек были Симона де Бовуар, рок-н-ролл и свобода противозачаточной пилюли, все же это было повеселее. [...] Это с большой вероятностью рискует породить циников без стыда и совести, для которых главным всегда оказывается сила. Именно этого следует избегать".