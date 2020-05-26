"Клуб скупердяев" обрекает ЕС на экономический тупик?

"В то время как различные государства прилагают усилия для восстановления своей деятельности, глубокие расхождения в Европе рискуют заблокировать создание фонда, предложенного Парижем и Берлином", - пишет Slate.fr.

"В то время как тенденция к снятию карантина распространяется по всему миру, и ожидается, что экономическая активность будет постепенно нарастать, делать прогнозы становится все труднее. Китайские лидеры это поняли. Уникальное в новейшей истории вступительное слово, с которым 22 мая на Национальном народном конгрессе выступил премьер-министр Ли Кэцянь, не содержало прогноза роста ВВП на текущий год", - говорится в статье.

"(...) Промышленное производство в Китае сильно восстановилось в марте и апреле, после резкого падения в январе-феврале, до уровня на 3,9% выше, чем в апреле 2019 года. Однако после выхода из карантина потребление за ним не последовало: несмотря на явное восстановление, оно осталось в апреле на уровне на 7,5% ниже, чем годом ранее. Спрос в сфере услуг, особенно в сфере транспорта, общественного питания и туризма, снизился", - указывает автор статьи.

"Если немного грубо подытожить ситуацию, то можно сказать, что то, что способно быть активизировано напрямую или стимулировано государством, местными администрациями и государственными компаниями, запускается снова, но то, что тащится за ним на буксире, зависит от доверия населения и его арбитражных сделок между расходами и сбережениями", - поясняет он.

"(...) Дональд Трамп и его окружение явно делают все возможное, чтобы поддерживать оптимизм: так, по мнению министра финансов США Стивена Мнучина, восстановление займет месяцы, а не годы. Его точка зрения, тем не менее, одобряется далеко не единодушно. Бюджетное управление Конгресса США только что опубликовало свои прогнозы на 2020 и 2021 годы, теперь ожидается падение ВВП на 11,2% во втором квартале", - говорится в статье.

"(..) Что касается Европы, то нет уверенности в том, что она располагает достаточными средствами, чтобы обеспечить свой перезапуск. Она, конечно, хорошо отреагировала на старте и смогла принять первый план действий в чрезвычайных ситуациях в необычайно короткие сроки. Однако структура Евросоюза и разногласия между его членами ставят под сомнение эффективность принятых мер", - считает автор статьи.

"Среди инструментов, предусмотренных в плане антикризисных мер для помощи экономике на 500 млрд евро, принятом 9 апреля Еврогруппой, есть, например, "поддержка во время пандемического кризиса" на сумму, эквивалентную 2% ВВП стран-членов, или почти 240 млрд евро. Его реализация осуществляется в рамках Европейского стабилизационного механизма (ESM), действие которого подчиняется обязательной процедуре, предусматривающей, что спасенное государство должно проводить реформы, направленные на обеспечение перебалансирования своих государственных финансов", - отмечается в публикации.

"(...) Что касается нового фонда в 500 млрд для поддержки восстановления экономики Евросоюза, о котором совместно объявили Эммануэль Макрон и Ангела Меркель 18 мая, то он предлагает беспрецедентные решения, которые ознаменуют рождение действительно солидарной Европы: суммы будут заимствоваться на рынках Еврокомиссией от имени ЕС, перечисляться государствам в виде субсидий и возмещаться Евросоюзом через его бюджет, обеспечиваемый государствами-членами в соответствии с обычными принципами распределения, - пишет Slate.fr. - Теперь это предложение должно быть проработано Еврокомиссией и принято 27 государствами-членами. Но этого не сделано. "Скупая четверка" (Frugal Four) - то есть Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция - уже объявили о своем несогласии - как и следовало ожидать".

"(...) Вполне вероятно, что часть из 500 млрд будет просто предоставлена нуждающимся государствам в виде займов, а не будет выплачена в виде субсидий. Однако если доля займов станет слишком большой, то солидарность проекта будет серьезно подорвана, - указывает издание. - "Скупая четверка" может также потребовать, чтобы государства-получатели займов или субсидий обязались принять меры бюджетной экономии, которые равносильны торпедированию франко-германской инициативы".

"(...) В целом, все будет зависеть от способности Ангелы Меркель навязать свои взгляды и от ее готовности сотрудничать с Эммануэлем Макроном. До сих пор Германия считалась важным членом группы экономных государств, которую многие в Европе называют "клубом скупердяев".

"(...) Американский экономист Майкл Иванович, обозреватель CNBC и эксперт по европейским делам, опасается, что Ангела Меркель в конечном итоге вернется на позиции, более близкие к тем, которые обычно защищает Германия. И все же он подчеркивает, что более глубокая солидарность внутри Евросоюза стала бы совершенно оправданной: "Франция в 2019 году купила немецкую продукцию на 106,7 млрд евро, таким образом предоставив Берлину двустороннее положительное сальдо торгового баланса в 40,7 млрд. Вместе с Италией и Испанией покупки трех стран из Германии достигают 219,1 миллиарда евро, что оставляет Германию с чистой прибылью 62,7 миллиарда. Разве это не считается?"

"Бюджетная солидарность между 27 странами ЕС может стать необходимым минимумом, в то время как каждое государство также стремится поддержать своих национальных чемпионов в основных секторах, наиболее пострадавших от кризиса, таких как автомобильный. Но дополнение к общегосударственным расходам не обязательно вызывает всеобщую европейскую реакцию на кризис", - резюмирует Жерар Орни.