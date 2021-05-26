Ученые предсказали максимальную продолжительность человеческий жизни:150 лет

"Люди никогда не смогут жить дольше 150 лет, утверждают ученые, разработавшие приложение для прогнозирования максимальной продолжительности жизни", - передает Daily Mail.

"Эксперты в области биологии и биофизики предоставили системе искусственного интеллекта огромное количество ДНК и медицинских данных о сотнях тысяч добровольцев из Великобритании и США. Это позволило им разработать приложение для iPhone на базе искусственного интеллекта, которое с помощью простого ввода данных пользователем может точно оценить скорость биологического старения и максимальную продолжительность жизни", - говорится в статье.

"В рамках исследования больших данных они обнаружили, что существуют два ключевых параметра, ответственных за продолжительность жизни человека, оба из которых охватывают факторы образа жизни и реакции нашего организма. Первый фактор - это наш биологический возраст, связанный со стрессом, образом жизни и болезнями, а второй - устойчивость, отражающая, насколько быстро первый фактор возвращается в норму. Это позволило команде определить, что максимальная продолжительность жизни человека составляет 150 лет, что почти вдвое превышает текущую среднюю продолжительность жизни в Великобритании, составляющую 81 год", - сообщает газета.

"Это открытие основано на изучении образцов крови из двух различных продольных исследований ДНК, проанализированных командой Gero, биотехнологической компании из Сингапура, и Комплексного онкологического центра Roswell Park в Буффало, штат Нью-Йорк. Исследователи использовали инструмент, называемый DOSI (dynamic organism state indicator - индикатор динамического состояния организма), который учитывает факторы возраста, болезней и образа жизни, чтобы определить, насколько устойчиво наше тело, в том числе его способность восстанавливаться после травм или болезней", - пишет издание.

(...) Как пояснил доктор Тим Пырков из Gero, первый автор исследования, расчеты указывают "на полную потерю устойчивости человеческого тела, то есть способности к восстановлению, в возрасте от 120 до 150 лет".

"Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, также включало данные о количестве шагов, совершаемых примерно 4500 взрослыми в США".

(...) "Считается, что стареющие клетки - или клетки-зомби - являются ключом к "эликсиру молодости", поскольку они "живы, но не функционируют". Эти клетки связывают со всем, от артрита до болезни Альцгеймера. На протяжении большей части известной истории человечества средняя продолжительность жизни составляла от 20 до 40 лет. Сегодня в Великобритании она составляет около 80 лет, а в США около 78 лет. Улучшение питания, чистая вода, улучшение санитарных условий и применение медицинских достижений сыграли ключевую роль в значительном увеличении нашей средней продолжительности жизни. Эксперты считают, что в будущем генетические манипуляции, ограничение калорий и лекарства смогут значительно продлить жизнь. Однако анализ DOSI указывает на жесткие ограничения того, насколько".

"Анализ показал, что колебания DOSI увеличиваются с возрастом из-за увеличения времени восстановления, и доктор Пырков использовал это, чтобы выяснить, как долго мы можем продолжать функционировать. Результат разочарует некоторых исследователей долголетия - которые утверждали, что можно жить до 1000. Было установлено, что ограничение составляет около 150 лет. Причем снижение устойчивости наблюдалось даже у тех, кто не страдает серьезными хроническими заболеваниями, что приводит к увеличению диапазона колебаний", - сообщает Daily Mail.

"По мере старения требуется все больше и больше времени для восстановления после нарушения, и в среднем мы проводим все меньше и меньше времени в состоянии, близком к оптимальному физиологическому", - отметил доктор Пырков.

"Прогнозируемое ослабление наиболее здоровых людей, стареющих "наиболее успешно", проливает свет на то, почему максимальная продолжительность жизни ограничена. Но это открывает двери для новых методов лечения и клинических испытаний. Предотвращение или лечение болезней не увеличит продолжительность жизни, но в будущем могут появиться новые виды терапии", - подчеркнул он.

(...) Соавтор исследования, профессор Андрей Гудков из Roswell Park в США, сказал, что это новое исследование является "концептуальным прорывом". "Оно определяет и разделяет роли фундаментальных факторов долголетия человека - старения, определяемого как прогрессирующая потеря устойчивости, и возрастных заболеваний. Это объясняет, почему даже самая эффективная профилактика и лечение возрастных заболеваний может улучшить только среднюю, но не максимальную продолжительность жизни, пока не будут разработаны настоящие методы терапии старения", - говорит он.

(...) "Брайан Кеннеди, физиолог из Национального университета Сингапура, который не участвовал в исследовании, отмечает, что это исследование поможет врачам понять пределы долголетия. "Что еще более важно, исследование может помочь преодолеть растущий разрыв между здоровьем и продолжительностью жизни, который продолжает увеличиваться в большинстве развивающихся стран", - подчеркивает физиолог.

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