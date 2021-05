26 мая 2021 г. Мэттью Далтон | The Wall Street Journal Франция подозревает, что Россия участвует в кампании по дискредитации вакцины Pfizer "Органы французской контрразведки расследуют, стоит ли российское правительство за попыткой заплатить известным блогерам в области здравоохранения и науки за то, чтобы они посеяли общественные сомнения в безопасности вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech, заявил представитель французской службы безопасности", - передает The Wall Street Journal. "Несколько французских блогеров публично заявили, что в последние дни они получали электронные письма от человека, утверждающего, что он работает в маркетинговой фирме Fazze. В электронных письмах, часть которых была просмотрена The Wall Street Journal, предлагалось заплатить блогерам за создание видеороликов на YouTube, в Instagram и на других платформах, критикующих вакцину, разработанную Pfizer Inc. и BioNTech SE, которая является наиболее широко используемой вакциной в мире. Франция. Один блогер рассказал французскому телевидению, что ему предложили 2050 евро (около 2500 долларов) за видео", - говорится в статье. "Сотрудник службы безопасности сообщил, что, как подозревает контрразведка, ответственность за электронные письма может нести Кремль. Чиновник сравнил электронные письма с кампаниями, проводимыми Агентством интернет-исследований, российской фирмой, которую власти США определили как ответственную за попытки Москвы вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Западные чиновники заявили, что эти операции являются попыткой Кремля подорвать доверие общества к западным институтам", - пишет газета. "Кремль не ответил на запрос о комментарии. Ранее он отклонял обвинения в том, что Россия использует кампании дезинформации против западных вакцин, и отрицал вмешательство в выборы в США", - сообщается в статье. "На своем веб-сайте, который в вторник был закрыт, компания Fazze указывала адрес в Лондоне. Fazze не зарегистрирована как британская компания. В сообщении на российском веб-сайте по трудоустройству ее называют дочерней компанией московского маркетингового агентства AdNow. AdNow не ответило на запрос о комментарии. Удаленные аккаунты сотрудников Fazze в LinkedIn показывают, что многие из них получили образование в российских учреждениях, например в Сибирском транспортном университете", - указывает издание. (...) "Fazze просила блогеров выдвинуть ложные утверждения о том, что уровень смертности среди людей, получающих вакцину Pfizer, в три раза выше, чем среди тех, кто получает вакцину AstraZeneca PLC", - пишет The Wall Street Journal. - (...) Лео Грассе, французский научный блогер, аккаунт которого на YouTube Dirty Biology имеет 1,2 млн подписчиков, сказал, что получил электронные письма от сотрудника Fazze по имени Антон, который прислал ему список тезисов, написанный на ломаном английском". По данным издания, в одном из электронных писем предлагалось задать такой вопрос: почему некоторые правительства активно закупают вакцину Pfizer, которая опасна для здоровья людей. В ответном письме Грассе спросил, кто спонсирует кампанию. "Клиент предпочитает оставаться инкогнито", - ответил Антон. "Тезисы, направленные Fazze, аналогичны тем, которые Россия распространяет в официальном Twitter-аккаунте "Спутник V", вакцины против коронавируса, разработанной правительством России. 23 апреля в аккаунте сообщили, что было проведено исследование, показывающее, что получатели вакцины Pfizer-BioNTech умирали чаще, чем те, кто получал AstraZeneca", - пишет газета. "Спутник V безоговорочно осуждает любую неэтичную деятельность, направленную на подрыв других вакцин, а также глобальных усилий по вакцинации", - заявили разработчики вакцины. Источник: The Wall Street Journal