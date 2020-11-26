Ученые определили города, в которых человеку может передаться следующий вирус

"Будь то Мумбаи, Найроби или Джакарта - как показало исследование, эти города являются одними из тех, что могут стать исходной точкой следующей пандемии", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Эти города расположены в регионах с высоким риском передачи новых возбудителей от животных человеку, обладают слабой системой здравоохранения и к тому же благодаря аэропортам имеют хорошее сообщение с мировыми транспортными потоками. Около 20% всех мегаполисов в мире, имеющих развитую транспортную сеть, могут стать такими горячими точками", - отмечает издание.

"Пандемия коронавируса - не первая мировая эпидемия, вызванная новым возбудителем из животного мира, и не последняя. Ведь все более выраженное проникновение человека в природу, разрушение жизненных пространств и массовое животноводство приводит к учащению контактов между человеком и животными. Это в свою очередь создает предпосылки для передачи вирусов и других патогенов человеку", - поясняет Focus.

"Исследования показывают, что определенные группы животных являются наиболее эффективными резервуарами для возбудителей и переносчиками заболеваний. К ним относятся летучие мыши, грызуны и птицы".

"Но чтобы локальная вспышка заболевания переросла в пандемию, должны присутствовать еще два фактора, объясняют Майкл Уэлш из Сиднейского университета и его коллеги: сначала новый возбудитель должен незаметно обосноваться в местной популяции, а затем эффективно и быстро распространиться в других регионах - например, посредством воздушного и судоходного сообщения".

"Чтобы выяснить, где создаются такие условия, Уэлш и его коллеги распределили города и регионы Земли по трем категориям. Сначала они определили регионы, где обитает особенно много резервуарных животных и где животные и люди живут максимально близко друг к другу. Регионы, где чаще всего происходят контакты между дикими и сельскохозяйственными животными, между дикими животными и человеком или между сельскохозяйственными животными и человеком, исследователи классифицировали как желтые зоны. Регионы, где все три группы контактируют друг с другом, они обозначили как оранжевые зоны", - пишет издание.

"На следующем этапе исследователи изучили, в каких регионах эти зоны сочетаются с плохой системой здравоохранения. (...) И, наконец, ученые установили, какие города в этих красных зонах имеют хорошее воздушное сообщение с остальным миром - и, соответственно, повышают риск быстрого распространения нового заболевания".

"Результат: 40% город с развитым транспортным сообщением находятся в близи зон с интенсивными контактами между животными и человеком - то есть рядом с желтыми и оранжевыми зонами. Среди них - все крупные города на юге Китая и на западе Индии, а также Мехико и прибрежные мегаполисы Южной Америки. В Европе также некоторые крупные города находятся в оранжевой зоне. В Германии к ним относятся Франкфурт-на-Майне и Штутгарт", - говорится в статье.

"Кроме того, 14-20% городов, расположенных в зонах интенсивных контактов между животными и человеком, обладают плохой системой здравоохранения. Это прежде всего касается многих транспортных узлов в Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Африке к югу от Сахары, пишут Уэлш и его коллеги - это Мумбаи и Дели, Джакарта и Пномпень, Найроби и Лагос. "Это демонстрирует, насколько рискованно расположены многие мировые транспортные узлы", - говорят ученые".

По мнению исследователей, сделанные ими выводы могут помочь сократить риски возникновения заболеваний и их распространения, передает Focus. "На основе нашей информации можно целенаправленно разработать меры, которые улучшат структуру систем здравоохранения, животноводство, защиту местообитания диких животных и контроль за мировыми транспортными узлами", - говорит Уэлш".