Большие амбиции российской вакцины Спутник-V от Covid-19

"(...) В глобальной гонке вакцин от Covid-19 Россия хочет не просто действовать быстро - она мыслит масштабно. Во вторник, 24 ноября, Москва подтвердила свою готовность войти в число стран, которые рассчитывают на искоренение болезни путем массовой вакцинации в 2021 году и в последующий период", - пишет Le Monde.

"Так, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), поддержавший разработку вакцины "Спутник V" от коронавируса, теперь продвигает ее за границу. Именно он объявил во вторник, что вакцина будет продаваться на международных рынках по цене "менее 10 долларов [8,40 евро] за дозу" (для полной вакцинации нужны две дозы)", - отмечают авторы статьи Натаниэль Эрцберг и Бенуа Виткин.

"Только у AstraZeneca дела обстоят лучше: вакцина рекламируется "по цене" 2,50 доллара, но только "во время пандемии" и после получения значительного государственного финансирования. В самой России вакцина "Спутник V", разработанная центром Гамалеи, находящимся в подчинении Минздрава, будет распространяться бесплатно. В Москве массовую вакцинацию планируют начать в конце декабря - начале января 2021 года. Разрабатываются и другие российские проекты, в том числе вакцина центра "Вектор", - говорится в статье

"Конечно, мы хотим, чтобы наши вложения окупились, но это прежде всего гуманитарная цель, - пояснил накануне этих заявлений глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью Le Monde. - Мы хотим помочь миру и действовать как белые рыцари". Что касается сделанных инвестиций, невозможно было получить точную цифру, за исключением того, что она "намного ниже 15 млрд долларов, выделенных в Соединенных Штатах".

"Уже в январе 2021 года ожидаются первые поставки в Индию, Бразилию, Южную Корею, Китай "и еще четыре страны", готовые производить вакцину у себя дома. Еще одно преимущество российской вакцины: ее можно хранить при температуре от +2 до + 8 градусов. Регулярно упоминаются другие страны, либо как участвующие в испытаниях вакцины "Спутник V", либо как будущие клиенты, например, Мексика или Пакистан. Также тщательно подготавливается поставка пробной партии российской вакцины в Венгрию", - отмечают журналисты.

"Всего, по данным РФПИ, более 40 стран будут заинтересованы в получении 1 млрд вакцин, то есть 2 млрд доз. Ввиду этого, труднее станет найти не клиентов, а партнеров с достаточными производственными мощностями, - передает издание. "На данный момент у этих партнеров есть производственные мощности в 500 млн вакцин, - поясняет Дмитриев, - а это означает, что мы еще не можем подписать все контракты". Во Франции были сделаны запросы в Институт Пастера, но пока безуспешно".

"Все, что исходит от России, вызывает негативную реакцию, особенно на Западе, - с сожалением говорит высокопоставленный чиновник. - Мы сталкиваемся с информационной войной, в ходе идет все, даже этическое сопротивление. Но мы победили! Посмотрите на Латинскую Америку, Азию, Африку, Ближний Восток, вакцина "Спутник V" там хорошо принимается".

"Досада Кирилла Дмитриева является ответом на недоверие, выражаемое многими учеными по поводу поспешности, которую Москва проявила с лета. Владимир Путин объявил 11 августа о том, что "впервые в мире зарегистрирована" вакцина от Covid-19. На самом деле речь шла о разрешении на переход к третьей фазе испытаний, и такой шаг уже сделала китайская фирма CanSinoBio несколькими неделями ранее. Название вакцины также должно напоминать об амбициях страны: "Спутник" был первым спутником, успешно запущенным в космос в 1957 году Советским Союзом", - комментируют авторы статьи.

"(...) Еще одна необычная практика - параллельно с проведением третьей фазы испытания Москва запустила вакцинацию тысяч людей из групп риска (в первую очередь медицинских работников). По мнению Кирилла Дмитриева, это связано с тем, что Москва выбрала векторную вакцину на основе человеческих аденовирусов, которые российские ученые изучают уже "несколько десятилетий". "Это не безумие, - утверждает он, - мы знали, что аденовирусная платформа безопасна. Этим также объясняется то, что мы смогли быстро продвинуться вперед и у нас более низкие цены".

"(...) Помимо осторожности, высказанной многими учеными, мало тех, кто в принципе исключает, что российский подход может оказаться вполне приемлемым, - говорится в публикации. "Все это свидетельствует о чрезмерной спешке, - отмечает Джон Мур, исследователь из Медицинского колледжа Вайля Корнелла и специалист по вакцинам в журнале Science, - но это не означает, что вакцина не сработает".

"Подобная реакция за рубежом контрастирует с энтузиазмом, проявленным в России. Вакцинация стала там трендом, и по телевидению регулярно показывают привитых звезд или собирают отзывы от довольных вакцинированных людей. В целом около 50 тыс. человек уже получили инъекцию вакцины, будь то в контексте экспериментов или среди групп риска. Тон задал Владимир Путин, указав 11 августа на то, что одна из его дочерей сделала прививку с вакциной. Среди тех, кто быстро последовал ее примеру, оказались министр обороны Сергей Шойгу и руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян", - пишет Le Monde.

"Спутник V" является предметом гордости, несмотря на то, что ситуация в провинциальных больницах остается тяжелой, а эпидемия по-прежнему сильно распространяется. Помимо прочих торжествующих формулировок, от ведущего Первого канала можно было услышать любопытную аналогию: в то время как западные вакцины "дорогие и капризные", "Спутник V" "неприхотлив и надежен, как автомат Калашникова", - резюмируют Натаниэль Эрцберг и Бенуа Виткин.