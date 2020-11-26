Убийство Самюэля Пати: четырем школьникам предъявлено обвинение, в том числе трём за "соучастие"

"(...) В ходе расследования убийства учителя Самюэля Пати, обезглавленного 16 октября после демонстрации карикатур на пророка Мухаммеда своим ученикам, в среду было предъявлено обвинение еще четырем школьникам, сообщил в четверг, 26 ноября, один судебный источник", - пишет Le Monde.

"Троим из этих несовершеннолетних в возрасте 13 и 14 лет предъявляется обвинение в "соучастии в террористическом убийстве". Их подозревают в том, что они указали на жертву террористу перед зданием своего коллежа в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин), сообщил этот источник агентству AFP".

"Четвертым человеком, обвиненным в "ложном доносе", является дочь Брахима Х., отца ученицы, стоявшего у истоков кампании в СМИ, направленной против Пати, сам он привлечен к ответственности и заключен в тюрьму", - говорится в статье.

"(...) Новые обвинительные приговоры довели число лиц, привлеченных к ответственности по этому делу, до четырнадцати. Двум первым школьникам в возрасте 14 и 15 лет 21 октября было предъявлено обвинение в "соучастии в террористическом убийстве" за то, что они указали на учителя злоумышленнику за сумму" от 300 до 350 евро", отметил глава антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар", - передает издание.

"Брахим Х., отец ученицы, стоявший у истоков клеветнической кампании против учителя, и поддерживающий его исламистский активист Абдельаким Сефриуи также преследуются в судебном порядке по обвинению в "соучастии". Эти два человека обвинили учителя в "дискриминации" студентов-мусульман на основании рассказа дочери Брахима Х., ученицы Самюэля Пати", - сообщается далее.

"(...) 47-летний учитель Самюэль Пати был обезглавлен 16 октября на выходе из коллежа Буад'Ольн в Конфлан-Сент-Онорин (Ивелин) 18-летним чеченским беженцем за то, что в начале октября он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда во время двух уроков по свободе слова. По словам семьи чеченского беженца, он радикализировался уже в течение нескольких месяцев, однако не был известен спецслужбам, его застрелили полицейские, на которых он напал после совершения своего преступления", - напоминает Le Monde.