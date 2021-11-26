TikTok, Snapchat and Instagram связали с депрессией в среднем возрасте

"Многочисленные исследования показали, как слишком много времени, проведенного в социальных сетях, вредно для развивающегося мозга детей. Однако в новом исследовании содержится предупреждение, что даже взрослые люди среднего возраста, являющиеся пользователями соцсетей, "в значительной степени" более склонны к депрессии", - пишет Daily Mail.

"Исследователи Гарвардского университета обнаружили, что взрослые чувствуют себя печальнее, если они используют платформы, предпочитаемые молодежью, такие как TikTok и Snapchat - возможно, потому, что те заставляют их чувствовать себя старыми", - говорится в статье.

"Ученые опросили 5395 взрослых американцев со средним возрастом 56 лет дважды - в мае 2020 года, а затем еще раз через год. Участников попросили заполнить анкету из 9 вопросов о психическом здоровье и указать, какие социальные сети они использовали. Ведущий автор исследования, профессор Рой Перлис, заявил NBC News: "Люди, которые использовали Facebook, люди, которые использовали TikTok, и люди, которые использовали Snapchat, с гораздо большей вероятностью во второй раз говорили нам, что чувствуют себя подавленными, когда они заполняли анкету".

"Но исследователи не могут исключать и того, что люди с депрессией с большей вероятностью будут заходить в социальные сети - возможно, для них это способ бегства. Опрос участников проводился во время пандемии коронавируса - когда уровень депрессии рос так или иначе", - отмечает газета.

"Риск развития депрессии возглавил Snapchat: пользователи в 1,5 раза чаще сообщали о том, что чувствуют себя подавленными. За ним следовали Facebook и TitTok - о симптомах депрессии пользователи сообщали чуть реже. В то время как средний возраст участников исследования составлял 56 лет, исследователи разделили свои выводы на две когорты: для пользователей старше 35 лет и моложе 35 лет. (...) Для людей старше 35 лет связь между депрессией и Snapchat и TikTok была выше, чем общий показатель, но ниже для Facebook. Однако для лиц моложе 35 лет было верно обратное. Пользователи Snapchat среднего возраста почти в 2 раза чаще сообщали о чувстве депрессии по сравнению со своими сверстниками, которые не использовали платформу для обмена фотографиями. У более взрослых пользователей TikTok было более чем в 1,5 раза больше шансов почувствовать себя подавленным, чем у их сверстников. Но обратное было верно для Facebook, где люди моложе 35 лет были более чем в 2,5 раза склонны к депрессии", - констатирует газета.

Точные причины, по которым разные возрастные группы чаще сообщают о чувстве депрессии при использовании соцсетей, неизвестны, говорится в статье. "Одна из теорий заключается в том, что люди чувствуют себя более неуместными, используя социальные сети, которые не соответствуют их возрастному профилю, что приводит к их рассинхронизации. Snapchat в основном используется людьми моложе 35 лет, а основная демографическая группа TikTok еще моложе, большинству пользователей - чуть за 20. Facebook, один из первых гигантов социальных сетей, имеет больше пользователей старшего возраста", - пишет издание.

"Однако результаты исследования ограничены, поскольку в нем не измерялось, как часто люди используют социальные сети и какой тип контента они просматривают. Профессор Перлис, психиатр из Гарварда, считает, что скорее не социальные сети вызывают депрессию, а их использование может быть признаком вашей уязвимости для депрессии. "Примечательно, что использование социальных сетей может быть просто маркером глубокой уязвимости для депрессии", - сказал он. (...)