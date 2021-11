26 ноября 2021 г. Росселла Теркатин | The Jerusalem Post Особое излучение может убивать Covid-19 и полиовирус, сообщают израильские ученые "Новое исследование ученых из Ариэльского университета показало, что особая форма излучения, известная как миллиметровые волны, может убить 99% коронавируса и полиовирусов на поверхностях в течение 2 секунд. Эти результаты могут иметь важное значение для быстрой и эффективной дезинфекции (...)", - сообщает The Jerusalem Post. (...) "Этот тип излучения работает в режиме миллиметровых волн, что означает, что они имеют длину волны около 3 миллиметров. Просто для сравнения: излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны - около 12 сантиметров", - пояснил профессор Моше Эйнат, соавтор исследования, недавно опубликованного в журнале Environmental Chemistry Letters. "Волны миллиметрового диапазона находят множество применений. В области медицины предварительные исследования показали, что они могут быть очень эффективными в борьбе с опухолями и уничтожении раковых клеток. Кроме того, их можно использовать для передачи энергии и электричества без использования проводов, а также в процессе производства уникальных материалов, таких как синтетические алмазы", - говорится в статье. (...) "После того, как разразилась пандемия коронавируса, Эйнату и его команде пришла в голову идея использовать волны, чтобы убить вирус, и они начали сотрудничество с доктором Габи Гарлитцем, молекулярным биологом. (...) "Не похоже, что эту технологию в настоящее время можно использовать для атаки на вирус в теле человека, "но она может быть очень полезна для помещений, оборудования и всех форм поверхностей, которые должны быть очищены от любых вирусов и коронавируса в частности", отметил Гарлитц, ведущий автор исследования. "По словам Гарлитца, большое преимущество миллиметровых волн заключается в том, что они могут очень быстро дезинфицировать поверхность. "Другие методы, используемые в настоящее время для этой цели, такие как УФ-излучение, занимают минуты, а иногда и целый час, и, кроме того, они могут быть токсичными для человека, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным, - подчеркивает он. - С помощью нашей техники мы устранили почти 99,9% вируса за 2 секунды". "Это излучение также очень мягко воздействует на поверхности, не нагревая их и не влияя на них, поэтому его можно использовать на чувствительных поверхностях, таких как электронное оборудование", - пишет издание, добавляя, что ученые "опробовали ту же технологию в отношении полиовируса и получили аналогичные результаты". (...) Источник: The Jerusalem Post