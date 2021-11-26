Брюссель хочет ускорить введение бустерных доз вакцины от Covid-19 в Евросоюзе

(...) "Пандемия на континенте разгорается с новой силой. Государства-члены ЕС беспорядочно принимают меры, в частности, по введению бустерных доз. И возрастает риск того, что люди, путешествующие по Европе, окажутся заблокированными на границе, несмотря на наличие у них санитарного пропуска, действующего в их стране", - пишет корреспондент Le Figaro в Брюсселе Анна Рован.

"Во избежание такого катастрофического сценария Еврокомиссия в четверг представила рекомендации государствам-членам относительно срока действия санитарных пропусков для европейских путешественников", - говорится в статье.

"Конкретно, санитарные пропуска будут иметь силу в течение девяти месяцев после введения второй дозы. И только для путешествий. Оказавшись в стране, путешественник должен будет подчиняться действующим правилам доступа в рестораны, бары и т. д. Если в конце этого девятимесячного периода он не получит бустерную дозу вакцины, то его санитарный пропуск больше не будет действовать", - указывает автор статьи.

(...) "Еврокомиссия хотела бы, чтобы такая рекомендация применялась с 10 января 2022 года. "Очень важно в ближайшие месяцы прийти к соглашению по этому предложению ради защиты свободного и безопасного передвижения граждан", - подчеркнул еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс. С помощью этой рекомендации Брюссель добивается цели побудить страны ЕС ускорить кампании по ревакцинации. "Этот дополнительный период в 3 месяца (который добавляется к периоду в шесть месяцев, рекомендованному между первыми двумя дозами) должен позволить им организовать свои дела", - пояснил Дидье Рейндерс.

(...) "Мы сталкиваемся с новой волной заражений, и нам необходимо активизировать усилия по вакцинации. Хорошая новость состоит в том, что у нас для этого достаточно доз вакцин. К концу недели Европа доставит странам-членам один миллиард доз", - сказала в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, напомнив, что "четверть взрослых в Евросоюзе все еще не полностью вакцинированы".

"Другая рекомендация, представленная Еврокомиссией, касается поездок из третьих стран в ЕС. Брюссель намерен принять во внимание прогресс в деле вакцинации в мире, и чтобы дать согласие на несущественные поездки или отказать в них он теперь будет полагаться не на эпидемиологическую ситуацию третьих стран, а на статус путешественников. С марта 2022 года "все вакцинированные люди смогут выехать в ЕС", - заявила комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон. Это будет касаться людей, вакцинированных препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам, а также Всемирной организацией здравоохранения, в частности, это относится к китайским вакцинам Sinopharm и Sinovac. Однако в последнем случае путешественники в дополнение к свидетельству о вакцинации должны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста", - резюмирует Анна Рован.