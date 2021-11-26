Права человека в России: НПО "Мемориал"* как никогда подвергается опасности

(...) "В этот четверг утром десятки людей стояли на холодном и сыром тротуаре перед зданием Верховного суда Москвы, где проходило слушание, на котором должна была решаться судьба "Международного Мемориала"*, основной структуры общественной организации, созданной более 30 назад в вихре перестройки. В зале суда среди российских и зарубежных журналистов присутствовали исторические сторонники неправительственной организации, такие как правозащитник Лев Пономарев**, который, будучи молодым депутатом, сидел в президиуме на учредительной конференции "Мемориала"* январе 1989 года", - пишет журналистка Liberation Вероника Дорман.

"После нескольких лет давления, которое с конца 2020 года стало особенно интенсивным, прокуратура 12 ноября потребовала ликвидации НПО из-за "систематических нарушений" закона об "иностранных агентах". "Мемориал"*, внесенный в список "иностранных агентов" с 2016 года, несколько раз не указывал соответствующую маркировку на некоторых своих публикациях, что, по мнению обвинения, могло бы оправдать его роспуск", - передает журналистка.

(...)"Защита ссылалась на то, что после оповещения все недочеты были устранены, и там, где это было применимо, были выплачены штрафы, - пишет Libération. "Нельзя быть наказанным дважды за одно и то же нарушение", - сказал один из адвокатов. Истец требует нашей ликвидации по десяти случаям, по которым мы уже выплатили крупный штраф в размере 4,5 млн рублей. Ничего нового нам не предъявляют. Иными словами, нашей ликвидации требуют за факты, по которым мы уже выполнили свои обязательства".

(...) "Слушание (...) напоминало диалог глухих и неравную борьбу между прокурором, которая не без помощи судьи с трудом завершала свои фразы или выходила из смущенного молчания, и сильной защитой, хорошо подготовленной и уверенной в своей правоте. Юрист "Мемориала"* заявила, что считает меру о ликвидации совершенно несоразмерной, но представитель прокуратуры настаивал на том, что НПО систематически скрывает факт признания себя "иностранным агентом" и тем самым нарушает права и свободы других людей на доступ к достоверной информации, подвергая опасности детей", - передает Вероника Дорман.

"Два официальных руководителя организации, Ян Рачинский и Елена Жемкова, выступили с требованием отклонить иск, подчеркнув важность работы, которую проделал "Мемориал"* за последние 30 лет. Помимо сохранения памяти и реабилитации жертв советского террора, НПО в течение многих лет проводит образовательные программы, защищает политических заключенных в сегодняшней России и документирует нарушения прав человека, в частности, на Кавказе", - говорится далее.

(...) "Следующее слушание состоится 14 декабря. На выходе из здания суда главный адвокат защиты, знаменитый Генри Резник, воздержался от комментариев по делу, за исключением того, что сказал журналистам: "Закон (об НКО-иноагентах) - дерьмо. Его применение отвратительное, но в романо-германской правовой системе мы вынуждены применять закон вне зависимости от его совершенства. Я надеюсь, что в этом процессе мы победим".

** - физическое лицо, включенное Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента