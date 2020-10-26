Продуманные выпады Эрдогана нацелены на то, чтобы сориентировать мусульманский мир

"(...) Все знали, что он любитель фамильярности и провокаций. Все знали его длинные речи и его зажигательные выходки, как например, в ноябре прошлого года, когда он пригласил Эммануэля Макрона "исследовать" его "смерть мозга", после того, как последний упомянул о "смерти мозга" НАТО. Но в эту субботу, 24 октября, Реджеп Тайип Эрдоган сделал шаг вперед, на этот раз поставив под сомнение "психическое здоровье" своего французского коллеги", - пишет журналистка Le Figaro Дельфина Минуи.

"Но в чем его проблема с мусульманами? Макрону нужно проверить свое психическое здоровье. Что еще посоветовать президенту, который ничего не смыслит в свободе вероисповедания и так относится к миллионам граждан, исповедующим иную религию? (...) Вы то и дело выступаете против Эрдогана. Выступления против Эрдогана ничего не дадут!"- сказал президент Турции во время телеобращения, переданного в турецкой прессе, а затем снова выступил в таком же духе в воскресенье.

"(...) Слова Эрдогана шокируют, потому что сегодня они вписываются в серьезный контекст: это обезглавливание учителя во Франции, за которое Анкара даже не соизволила выразить соболезнования. Но еще серьезнее то, что это не просто словесный "выпад". Это утверждение иллюстрирует доминирующий дискурс внутри замкнутой среды, где плетутся различные интриги", - считает один преподаватель политологии, предпочитающий не раскрывать свое имя.

"В Анкаре, где директор по связям с общественностью при президенте Турции Фархеттин Алтун в воскресенье, в свою очередь, высказался в Twitter против европейского стремления "запугать мусульман", сравнив такое отношение с "демонизацией европейских евреев в 1920-х годах", слова Эрдогана представляются идеально выверенными. По мнению Дидье Биллиона, заместителя директора Института международных отношений и стратегических исследований и специалиста по Турции, "Эрдоган хочет выглядеть лучшим защитником мусульман во Франции и в международном масштабе, превращая в инструмент свои политические разногласия с Макроном".

"Эрдоган неустанно трудится над своим имиджем в арабо-мусульманском мире - от защиты палестинского дела до защиты рохинджа, от безуспешной попытки поддержать "Братьев-мусульман"* во время арабской весны до недавнего превращения собора Святой Софии в мечеть. Его цель состоит в том, чтобы бросить вызов светскому наследию Ататюрка, воссоединившись с османским прошлым, и попытаться заявить о своем лидерстве в борьбе против Саудовской Аравии, отношения с которой ухудшились после убийства Джамаля Хашогги в 2018 году на территории турецкого консульства в Саудовской Аравии. (...) Недавно в проэрдогановской ежедневной газете Yeni Safak президента Макрона прямо обвинили в "использовании мусульман в качестве мишени", а генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских ученых шейх Мухиддин аль-Карадаги даже усмотрел в убийстве Самюэля Пати в Конфлан-Сент-Онорин "работу французских спецслужб", - передает Le Figaro.

"Нападая на Эммануэля Макрона, Эрдоган явно стремился свести счеты с Францией, с которой Турция ведет споры по различным проблемам, таким как Сирия, где Анкара критикует Париж за его поддержку курдских ополченцев, а также Ливия, Восточное Средиземноморье, и с недавних пор Нагорный Карабах. "Чем вы занимались до сих пор в Минской группе? Вы посылаете оружие в Армению и верите, что таким образом вы принесете мир. Вы не честны", - воскликнул Эрдоган в своем субботнем выступлении.

"(...) Эрдоган так упорствует из-за того, что он не согласен проигрывать словесную войну", - отмечает турецкий политолог.

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*Эта организация запрещена в РФ"