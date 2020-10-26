Действительно ли женщины в биологическом плане превосходят мужчин?

"Благодаря своим двум Х-хромосомам женщины лучше борются с микробами, имеют более развитый мозг и лучше различают цвета, чем мужчины, утверждает американский генетик Шэрон Моалем в новой интригующей, но довольно упрощенной книге "Лучшая половина"(издательство Kero)", - передает швейцарская газета Le Temps.

"Ядра женских клеток содержат две Х-хромосомы, одна унаследована от отца, а другая - от матери. У мужчин это пара XY: X от матери и Y - обязательно от отца. По этой причине X и Y называются половыми хромосомами. Шэрон Моалем считает, что подобное различие является фундаментальным и выходит далеко за рамки определения пола. Оно обеспечивает "биологическим женщинам преимущество в виде генетического разнообразия, которое помогает им более эффективно решать жизненные проблемы" и ведет к медицинской революции", - говорится в статье.

"Уже давно изучено, что у женщин одна из Х-хромосом деактивируется еще в эмбриональной жизни, и этот процесс помогает избежать "какофонии" между присутствующими в ней генами", - указывает автор публикации Фабьен Губе.

"Однако за последние двадцать лет выяснилось, что около четверти генов Х-хромосомы избежали такого рода молчания. Эти беглецы ("escapers" по-английски) способны предлагать клеткам запасное решение во время болезни или травмы, тогда как у мужских клеток не будет выбора оружия. Именно на этом основании книгп "Лучшая половина" провозглашает биологическое превосходство женщин над мужчинами", - пишет Le Temps.

"Такой тезис вызывает улыбку у Дени Дюбуля, профессора генетики Женевского университета и Федеральной политехнической школы Лозанны. "Это интересная теория, достоинством которой является приглашение к дискуссии, но все происходит не так. Несмотря на то, что у женщин некоторые гены Х-хромосомы могут существовать в двух версиях, у клеток нет "выбора", какая из них будет экспрессироваться", - говорит он. И добавляет: "В генетике два пола одного вида эволюционируют вместе, ошибочно полагать, что один получит преимущество над другим".