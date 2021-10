26 октября 2021 г. Фанни Скудери | Le Temps 13-17 летние, потерянное поколение для Facebook (...) "Facebook утратил популярность, особенно среди молодежи. Все больше молодых людей отказываются от платформы в пользу Instagram, принадлежащего Facebook, и TikTok, его крупнейшего конкурента, или чаще посещают Snapchat. Внутренние документы Facebook, просмотренные, в частности, некоторыми американскими и европейскими СМИ, раскрывают масштабы ущерба, нанесенного гигантской социальной сети", - пишет Le Temps. "Информация, обнаруженная в серии публикаций внутренних документов, получившей название Facebook Files, показывает, что Facebook не удалось привлечь подростков. С 2019 года число 13-17-летних снизилось на 13% и, как ожидается, в следующие два года сократится еще на 45%, сообщает американский веб-сайт о компьютерной технике, гаджетах и стиле жизни The Verge, который смог ознакомиться с внутренними документами Facebook. Эти цифры дважды ударили по гигантской социальной сети: с одной стороны, такое снижение приведет к общему снижению количества пользователей, ежедневно заходящих на платформу. С другой стороны, эта возрастная группа представляет собой один из самых прибыльных рекламных рынков для компании, отмечается на сайте". "Но утечка пользователей Facebook касается не только подростков. Как ожидается, молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет тоже сократят использование социальной сети на 4% в течение следующих нескольких лет, - указывает автор статьи. "Что еще хуже, чем моложе пользователь, тем менее регулярно он или она в среднем взаимодействует с социальной сетью. Месседж ясен: Facebook быстро теряет позиции у молодых поколений", - уточняет The Verge. (...) "Facebook хорошо осознает эту проблему. Компания описывает старение своих пользователей как "экзистенциальную угрозу" своему положению в долгосрочной перспективе", - передает автор публикации. Фанни Скудери. (...) "Почему молодые люди покидают Facebook? Результаты внутреннего исследования в Facebook показывают, что у социальной сети плохая репутация. Молодые люди считают, что она обращается к 50-летним людям и просто устарела. Предлагаемый контент расценивается как скучный и неактуальный. К тому же его имидж запятнали недавние дела, касающиеся таких аспектов, как уважение к частной жизни и влияние социальной сети на психологическое благополучие подростков", - комментирует Скудери. "За один год в первой пятерке стран социальной сети количество новых регистраций пользователей в возрасте до 18 лет упало на 26%. Согласно внутренним документам, сотрудники Facebook, столкнувшись с таким провалом, запланировали множество продуктов, подходящих для подростков и молодых людей, чтобы поддержать привлекательность своей платформы. Но они понимают, что это будет тяжелая битва", - пишет Le Temps. (...) "Среди новых мер, предусмотренных Facebook, значится конкуренция с LinkedIn, позволяющая пользователям загружать свои резюме или получать профессиональные консультации в специальном потоке данных. Также рассматривается возможность доработки алгоритма новостной ленты специально для молодежи. Facebook хотел бы разрешить своим пользователям присоединяться к группам по специфическим соображениям, то есть к "сплоченным сообществам", которые лучше соответствуют "культурной" идентичности пользователей", - поясняет издание. "Популярность Facebook среди молодежи падает, однако популярность Instagram все еще ощутима. Но это не успокаивает фирму. Данные Facebook показывают, что молодые люди начали меньше использовать программу: публикации подростков снизились на 13% по сравнению с 2020 годом. Во внутренней презентации Facebook в начале этого года сотрудники подсчитали, что в TikTok подростки проводят в два-три раза больше времени, чем в Instagram, подчеркивает The Verge. Сеть эфемерных публикаций Snapchat оказывается предпочтительнее для общения с близкими друзьями", - резюмирует Фанни Скудери. Источник: Le Temps