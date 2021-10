Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 27 октября 2021 г. 26 октября 2021 г. Фабьен Губе и Сильви Ложан | Le Temps Восемь вопросов о третьей дозе, в ожидании ее разрешения "Третья доза, для кого? Почему? А когда? Хотя решение Швейцарского управления по надзору за лекарственными средствами и медицинскими изделиями (Swissmedic) заставляет себя ждать, уже возникла обновленная информация по основным вопросам, поднятым третьим актом кампании вакцинации", - пишут журналисты швейцарской газеты Le Temps Фабьен Губе и Сильви Ложан. (...) "На бумаге аргументы в пользу третьей дозы просты: она необходима, если иммунитет ослабевает после первых двух доз. На практике же все обстоит сложнее. Исследование иммунитета населения зависит от мониторинга различных факторов, например, повторных инфекций или госпитализаций вакцинированных людей, или измеренного у них уровня антител. На самом деле нет точного порога, который является единственным маркером: ответы устанавливаются путем интерпретации набора параметров", - говорится в статье. (...) Зачем нужна третья доза? "Решение ввести третью дозу в некоторых странах было принято на основании популяционных исследований, когда было обнаружено, что вакцинированных людей также начали госпитализировать, - анализирует Алессандро Диана, эксперт информационной платформы по вакцинации Infovac и преподаватель на Медицинском факультете Женевского университета. - Именно этот параметр задал темп". "По последним данным, собранным Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) у 3689 человек, вакцина Pfizer снижает риск госпитализации для населения в целом на 88%. В 2020 году, до появления варианта Дельта, этот показатель составлял 95%. Другими словами, со временем количество вакцинированных людей, попадающих в больницу из-за Сovid, незначительно увеличивается. (...) Хотя показатели остаются удовлетворительными, снижающиеся цифры указывают на все менее и менее эффективную защиту, что побудило несколько стран принять меры", - отмечают авторы статьи. "Так, Израиль стал первым, кто начал кампанию ревакцинации в августе, за ним в середине сентября последовали Катар, Великобритания и США - каждый со своей собственной стратегией. По данным исследования, проведенного в Израиле, люди в возрасте 60 лет и старше, получившие третью дозу вакцины, были менее подвержены заражению (коэффициент 11,3) и менее склонны к развитию тяжелой формы заболевания (коэффициент 19, 5), чем те, кто не прошел ревакцинацию", - говорится в публикации. (...) "Имеющиеся данные показывают, что вакцинная защита от сложных форм Covid-19, в особенности от тех, которые требуют госпитализации, остается превосходной в течение многих месяцев после вакцинации", - комментирует Клер-Анн Зигрист, руководитель центра вакцинологии Университетских больниц Женевы (HUG). На кого подействует третья доза? "Ответы варьируются от страны к стране. Исключение составляют люди с ослабленным иммунитетом, по их поводу все приходят к согласию. Эти люди вырабатывают так мало антител, что им уже несколько месяцев вводят третью дозу, в частности, в HUG, если уровень их антител оказывается ниже определенного порога", - указывают журналисты. "Людям с ослабленным иммунитетом, у которых не обнаруживаются антитела после двух прививок, рекомендуется принять третью дозу, но следует понимать, что только 50% этих людей дадут отклик на эту дополнительную дозу", - уточняет Блез Жентон, главный врач Отделения инфекционных болезней в Unisanté (Лозанна). (...) "Люди старше 65 лет подвержены явлению, известному как "старение иммунной системы", что означает определенную потерю иммунитета, связанную с возрастом. Оно не носит систематического и однозначного характера, но может помочь нам определить приоритетность этой категории населения, которая также особенно подвержена риску осложнений в случае заражения коронавирусом и, в частности, его разновидностью Дельта", - заявляет Антуан Флао, директор Института проблем глобального здравоохранения при Женевском университете. Каковы побочные эффекты? "Те же, что и для предыдущих инъекций. В докладе CDC, выпущенном в начале октября, рассматривалась эта проблема. Около 12 500 американцев с ослабленным иммунитетом, вакцинированных третьими дозами вакцинами Pfizer или Moderna, через специальный портал должны были указать, испытали ли они какие-либо эффекты и какие именно. О местных реакциях (боль или покраснение в руке и т. д.) сообщалось в 79,4% случаев, а в 74,1% случаев эти нарушения носили системный характер (лихорадка, мышечные боли и т. д.). Чуть более низкие частоты, чем после второй дозы", - пишет Le Temps. Какую вакцину я получу в качестве бустерной дозы? "Хотя пока не известно, какие рекомендации будут в этой области в Швейцарии, не исключено, что будет преобладать принцип "сочетать и комбинировать". В Соединенных Штатах Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в среду, 20 октября, дало согласие на то, что американцы в возрасте 65 лет и старше или от 18 до 64 лет с факторами риска смогут получать вакцину любой марки по своему выбору в качестве бустерной дозы уже через 6 месяцев после второй дозы (...) с целью максимальной гибкости", - сообщает издание. (...) "В настоящее время данные о безопасности и эффективности такого рода смеси остаются ограниченными, тем не менее, согласно предварительному исследованию, проведенному с участием 458 человек, так называемые "гетерологичные" отзывы - независимо от того, какая это вакцина Moderna, Johnson and Johnson или Pfizer / BioNTech - по всей видимости, переносятся хорошо", - говорится далее. Почему снижается эффективность вакцин? "Так называемые "нейтрализующие" антитела (способные перехватывать вирусы до того, как они проникнут в клетки), индуцируемые, в частности, вакцинацией, не обязательно обладают большой стойкостью, и их количество имеет тенденцию к уменьшению спустя несколько месяцев. Так называемые "клеточные" иммунные ответы (в частности, за счет действия лимфоцитов) намного более устойчивы. Так, предварительное исследование показало, что титры нейтрализующих антител имели тенденцию к снижению через 6 месяцев после вакцинации, но оставались обнаруживаемыми у всех проанализированных субъектов, тогда как В-клетки и Т-клетки памяти, также образовавшиеся в результате вакцинации, продолжали увеличиваться по частоте через 3-6 месяцев после вакцинации, и они также показали свою эффективность против недавних вариантов, включая Дельта", - пишут Фабьен Губе и Сильви Ложан. "Разве этого клеточного иммунитета не хватило бы для того, чтобы защитить нас от тяжелой формы болезни? Этот вопрос задают себе многие ученые, но до сих пор нет четких ответов. "Если защита от болезней на любом уровне зависит от циркулирующих нейтрализующих антител, которые, как известно, имеют тенденцию к снижению, то чем больше вы отдаляетесь от естественной инфекции или вакцинации, тем менее вы защищены", - отмечает Теодора Хатциоанну, вирусолог из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке в статье, опубликованной в середине сентября в журнале Nature. "Как конкретно действует третья доза на нейтрализующие антитела? Согласно исследованию, опубликованному в журнале New England Journal of Medicine, в котором исследователи вводили третью дозу вакцины Pfizer / BioNTech через 8-9 месяцев после второй дозы 11 людям в возрасте от 18 до 55 лет и 12 пожилым людям в возрасте от 65 до 88 лет, бустерная доза, по-видимому, значительно увеличивает активность нейтрализующих антител участников по сравнению с таковой, полученной после второй дозы. Данная активность умножается на 5 для 18-55-летних и на 12 для 65-88-летних, в борьбе с вариантом Дельта", - отмечают журналисты. "Как и в случае с гепатитом В или клещевым энцефалитом, вполне вероятно, что первые две дозы вакцины Covid-19 используются для индукции иммунного ответа, а третья служит в качестве дозы памяти, - описывает Алессандро Диана. - Возможно, бустерная доза обеспечит защиту от этих патологий в течение нескольких лет, но у нас все еще отсутствует время, необходимое для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос". "Чем позже будет введена третья доза, тем дольше будет продолжительность защиты и тем меньше потребуется инъекций в долгосрочной перспективе, - дополняет Блез Жентон. - Только уязвимые, пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями могут проходить регулярную вакцинацию, например, от гриппа, но тут речь идет о музыке будущего". Швейцария запаздывает? (...) "Озеро не запылает огнем, - шутит Клер-Энн Зигрист. - Но основной принцип вакцинации состоит в профилактике. С одной стороны, нет оснований полагать, что самые пожилые люди в Швейцарии не столкнутся с тем, что иммунитет, вызванный вакцинами Pfizer, снижается так же, как за рубежом. С другой стороны, слишком долгое ожидание означало бы госпитализацию и, возможно, смерть, которой можно было бы избежать, если своевременно перенаправить человека к специалисту - не слишком рано, не слишком поздно... ". Такое мнение разделяет Блез Жентон: "На уязвимых людей оказывается большое давление, но эпидемиологические наблюдения обнадеживают, учитывая, что в настоящее время госпитализировано очень мало людей, прошедших полный курс вакцинации. Следовательно, крайней необходимости нет, но, тем не менее, возможно, что третья доза будет введена в ближайшее время, чтобы предотвратить перегрузку больниц". На основании чего принимает свое решение Swissmedic? (...) "Детали текущей процедуры конфиденциальны, - поясняет Лукас Ягги, официальный представитель Swissmedic. - Решающим фактором является оценка того, повлияют ли изменения в показателях на соотношение пользы и риска. Возможными критериями являются результаты эффективности после третьей дозы, необходимость ревакцинации для определенных групп населения или даже сама необходимость введения третьей дозы". Этично ли то, чтобы третью дозу получило все население? "Напомним, что на сегодняшний день во всем мире введено 6,8 млрд доз вакцины, но только 3% населения в странах с низким уровнем дохода получили хотя бы одну инъекцию. Такое неравенство заставило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) призвать к мораторию на бустерные дозы, за исключением людей с "умеренно или сильно ослабленным иммунитетом" или лиц старше 60 лет, которые были иммунизированы вакцинами китайских компаний Sinovac и Sinopharm", - указывают журналисты. "Никто не находится в безопасности, пока в безопасности не окажутся все, - подтверждает Блез Жентон. - Речь идет о пандемии, которую следует рассматривать как таковую, а не как национальную проблему. Нет смысла "чрезмерно вакцинировать" население в одной стране, если в других странах вакцинировано менее 5% ". Источник: Le Temps



Twitter Facebook Все статьи за сегодня Статьи по разделам В России Спорт История и культура Скандалы и происшествия В мире Экономика Война Разное Наука и жизнь Экстремальная ситуация Ближний Восток Закон и преступность Аналитика Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире Политика конфиденциальности

Связаться с редакцией



, если не указано иное.

© 1999-2021 InoPressa.ru Все текстовые материалы сайта Inopressa.ru доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International , если не указано иное.© 1999-2021 InoPressa.ru