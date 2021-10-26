Лишь немного больше свободы

"Президент Мирзиёев, начинавший как реформатор, в автократической манере обеспечил себе очередной президентский срок", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Владимир Путин поздравил своего коллегу необычно рано, еще до того, как стали известны официальные результаты президентских выборов в Узбекистане, - отмечает журналистка Зильке Бигалке. - Победа действующего президента Шавката Мирзиёева была не только ожидаемой; с ним Путин и ладит лучше, чем с предшественником Мирзиёева Исламом Каримовым. В течение последних пяти лет Мирзиёев выступал в Узбекистане в роли реформатора. Но на выборах, прошедших в воскресенье, он выиграл в давней автократической манере, набрав более 80% голосов, как сообщила избирательная комиссия".

"Вердикт международных наблюдателей был почти таким же ожидаемым, как и его победа: они не только критиковали тот факт, что выборы прошли без оппозиции, но и наблюдали явные манипуляции. По словам наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), бюллетени вбрасывались в урны для голосования целыми стопками", - передает издание.

"Это были первые президентские выборы в Узбекистане с момента прихода Мирзиёева к власти в 2016 году. Тогда, после 25 лет террора, умер диктатор Каримов. При нем Узбекистан был бедной и закрытой страной, политзаключенных пытали, а детей заставляли собирать хлопок. Его преемник Мирзиёев обещал сделать страну более свободной и открытой".

"Поэтому воскресное голосование также рассматривалось как проверка того, насколько далеко действительно зашли его политические реформы. Результат отрезвляет: Узбекистан остается репрессивной автократией. К участию в выборах были допущены четыре оппозиционных кандидата, однако они были одобрены правительством и лишь отчасти известны избирателям. Предвыборной кампании не было, власти предотвратили всякую реальную конкуренцию", - говорится в статье.

"Уже во время своего первого срока пребывания у власти Мирзиёев подавал противоречивые сигналы. С одной стороны, бесспорно, что он многое улучшил в стране. Так, по данным Human Rights Watch, он освободил более 50 политических заключенных. Но эти люди не получили ни реабилитации, ни компенсации, критикуют правозащитники, а многие из них страдают от последствий тюремного заключения и пыток. Другой пример: был отменен детский труд на хлопковых полях. Теперь меньше людей вынуждены работать там во время сбора урожая, но, по данным Международной организации труда, принудительный труд не исчез полностью".

"Шавкат Мирзиёев реформирует страну в первую очередь для того, чтобы укрепить ее экономически. Пытки и принудительный труд не соответствуют моральным принципам международных корпораций, которые он хочет видеть в своей стране в качестве инвесторов", - отмечает издание.

"Политические реформы также пока слишком поверхностны. Для людей, которые неугодны режиму, почти ничего не изменилось: в Узбекистане по-прежнему опасно высказывать непопулярные мнения. Суды зависят от режима, спецслужба сеет страх. По-прежнему поступают сообщения о пытках, но не в тюрьмах, а чаще в полицейских участках. В месяцы, предшествовавшие выборам, усилилось давление на независимых журналистов. Несколько блогеров были привлечены к ответственности или сразу же заключены в тюрьму после критики в адрес президента или предстоящего голосования".

"Что будет дальше - вопрос открытый. Некоторые эксперты ожидают, что после выборов ситуация разрядится, свободы снова станет больше. Другие опасаются обратного, поскольку Мирзиёев не сумел воспользоваться возможностями для проведения реальных политических реформ. В любом случае, второй срок должен стать для него последним. Чтобы остаться у власти дольше, ему придется изменить конституцию. Но и это уже давно является частью инструментария автократов. Его коллега Путин в Москве это уже сделал", - констатирует Süddeutsche.