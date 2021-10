26 октября 2021 г. Сабине Винклер | Die Welt От этих фильмов ужасов кровь стынет в жилах "Некоторые фильмы одновременно жуткие и забавные, другие крайне кровожадные, третьи делают ставку на психологический террор. Что вам нравится больше всего - это, конечно, дело вкуса. Но можно ли судить о том, насколько страшным является фильм, по исключительно научным критериям? Ответы на этот вопрос дало исследование, проведенное по заказу британского портала Broadbandchoices, в котором также был определен самый страшный фильм ужасов", - пишет немецкое издание Die Welt. "Один из методов определения страха, который вызывает фильм, является измерение пульса. Когда мы чувствуем угрозу и испуг, он повышается. Именно этот критерий исследователи использовали в проекте The Science of Scare. 250 участников исследования просмотрели 40 фильмов ужасов, что заняло в общей сложности около 100 часов. Список фильмов ужасов был основан, с одной стороны, на 30 ужастиках, отобранных проектом The Science of Scare в прошлом году, а с другой стороны, на десяти новых фильмах ужасов, которые чаще всего упоминались в соцсети Reddit". "Ученые следили за сердцебиением и пульсом испытуемых до, во время и после просмотра фильмов. Затем исследователи рассчитали средний пульс для каждого фильма и зафиксировали самый высокий пульс участников. На основе этих результатов они составили список из 30 самых страшных фильмов ужасов". "На первом месте оказался фильм "Астрал: Онлайн" (Host, 2020) режиссера Роба Сэваджа. После почти двух лет пандемии этот фильм о спиритическом сеансе с призраками в Zoom вызвал у участников эксперимента наибольшее чувство страха. Триллер был снят во время пандемии всего за двенадцать недель, его продолжительность составляет лишь 57 минут, и, возможно, многим он неизвестен. На самом деле Режиссер Роб Сэвадж снял короткое пародийное видео для Twitter - но твит стал настолько вирусным, что он снял на основе него целый фильм", - пишет издание. "Во время просмотра этого фильма средняя частота сердечных сокращений у участников исследования составляла 88 ударов в минуту, что превосходит все остальные фильмы ужасов. В спокойном состоянии пульс составлял в среднем 64 удара в минуту. В самые страшные моменты сердцебиение испытуемых учащалось и вовсе до 130 ударов в минуту - как во время напряженной тренировки", - отмечает Die Welt. "Второе место занял прошлогодний победитель, фильм "Синистер" (Sinister, 2012) режиссера Скотта Дерриксона с Итаном Хоуком в главной роли. Третье место заняла первая часть серии фильмов "Астрал" (Insidious), вышедшая в 2010 году". "Однако есть и другой показатель того, насколько страшным является фильм: активность мозга. Неврологи из Университета Турку изучили этот вопрос. Они захотели узнать, что происходит в мозге, когда человек смотрит "Детские игры" (Child's Play, 1988) или, например, "Рассвет мертвецов" (Dawn of the Dead, 2004). Результаты исследования они опубликовали в журнале Neuroimage в 2020 году". "Сначала исследователи составили список самых успешных фильмов ужасов за последние сто лет и спросили 37 испытуемых, когда и почему они смотрят фильмы ужасов. После этого участники исследования прошли настоящий киномарафон, во время которого ученые наблюдали за их мозговой активностью. Среди прочего, им пришлось просмотреть такие классические фильмы, как "Звонок" (The Ring, 2002), "Изгоняющий дьявола" (The Exorcist, 1973) и "Заклятие" (The Conjuring, 2013). "Исследование показало, что большинство людей смотрят фильмы ужасов, потому что они имеют захватывающий сюжет. Кроме того, фильмы ужасов часто смотрят не в одиночку, а с друзьями или партнером, и таким образом они становятся социальным событием. Исследователи также хотели выяснить, какие сцены вызывают особенно сильное чувство страха и какие области мозга при этом активизируются". "Согласно исследованию, особенно страшными оказались не зомби или страшные клоуны, а скрытые угрозы, о которых человек лишь подозревает - то есть паранормальные явления. Это отражает два типа страха, которые испытывают люди, объясняет руководитель исследования профессор Лаури Нумменмаа:"Постепенно нарастающее предчувствие, когда вы ощущаете, что что-то не так, и инстинктивная реакция на внезапное появление монстра". "В зависимости от типа страха мозг реагирует по-разному: когда страх возникает постепенно, активизируются зоны мозга, отвечающие за зрение и слух, чтобы быстро распознать возможную угрозу. При этом при внезапном испуге мозг больше сосредоточивается на обработке эмоций, оценке опасности и принятии решений", - говорится в статье. "Судя по результатам финского исследования, самым страшным является испано-мексиканский фильм ужасов "Хребет дьявола" (El espinazo del diablo, 2001) культового режиссера Гильермо дель Торо. В нем больше всего сцен, в которых возникает ощущение, что что-то не так и где-то таится невидимая опасность", - пишет Die Welt. Источник: Die Welt