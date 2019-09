26 сентября 2019 г. Кристоф Гизе | Focus Отец, ученые, PR-менеджеры: команда, стоящая за иконой климата Гретой Тунберг "По крайней мере, после своего яростного выступления в Нью-Йорке Грета Тунберг раскалывает общество на противоположные лагеря. Одни любят инициатора движения Fridays for Future, другие ее ненавидят. Но никто не подвергает сомнению то, что за свое дело она борется с высоким профессионализмом. Но как ей это удается и кто входит в команду иконы климата?", - задается вопросом немецкий журнал Focus. Высказывания Греты Тунберг ясны и безжалостны, отмечает автор статьи Кристоф Гизе. "Наш дом горит" или "Я хочу, чтобы вас охватила паника", - типичные предложения Греты. Девушка, которой всего лишь 16 лет, уже неоднократно выступала на крупных международных конгрессах, последний раз в Нью-Йорке на климатическом саммите ООН. Она участвует в климатических протестах, СМИ всего мира просят ее об интервью". "Безусловно, девушка не может реализовывать все самостоятельно, и в борьбе за защиту климата ей помогают некоторые люди. Почти всегда рядом с ней находится ее отец Сванте Тунберг, шведский актер. Он сопровождал ее во всех поездках, на Всемирный экономический форум в Давосе и последний раз в поездке через Атлантику на парусной яхте", - пишет издание. "По информации новостного агентства AFP, Тунберг поддерживают также Climate Nexus и GSCC, две компании, специализирующиеся на сфере защиты климата. Они помогают обрабатывать многочисленные приглашения и запросы СМИ на интервью". "В круг людей, консультирующих Тунберг, входят также несколько ученых. (...) Например, Йохан Рокстрем, руководитель Потсдамского института изучения климатических изменений, а также климатологи Штефан Рамшторф и Кевин Андерсон. Они регулярно консультируют ее, чтобы гарантировать, что цифры и факты, которые она представляет в своих выступлениях, соответствовали действительности. "Грета иногда отправляет мне свои записи и просит меня проверить, все ли правильно с точки зрения содержания", - рассказал Андерсон в интервью изданию Der Spiegel". "Из-за такой связи с учеными возникло обвинение в том, что Тунберг не пишет тексты своих выступлений самостоятельно, их якобы разрабатывают эксперты. Но еще в феврале она сама опровергла это в посте на Facebook, написав: "Я сама пишу свои речи". (...) "То, что вы слышите из уст Греты Тунберг, это то, о чем размышляет Грета Тунберг и то, что она пишет", - подтвердил в разговоре с Der Spiegel Андерсон. По его словам, Грета не является "рупором" идей ее родителей, PR-компании или ученых". Еще одним человеком, имя которого упоминается в связи с Тунберг, является Ингмар Рентцхог, шведский предприниматель и основатель соцсети в защиту климата под названием We don?t have time. "Считается, что Рентцхог первым обратил внимание на активистку, так как опубликовал в Facebook разлетевшиеся затем по интернету фотографии и статью о ее первой школьной забастовке в поддержку климата, состоявшейся перед парламентом Швеции в августе 2018 года. После этого Тунберг начала сотрудничать с бизнесменом. Она стала молодежным послом его стартапа, он свел ее с исследователями климата", - говорится в статье. "В этой связи Тунберг постоянно обвиняли в том, что она является PR-марионеткой, используемой в финансовых интересах компании Рентцхога, своих родителей и других лиц". Впрочем, отмечает издание, доказательств этому представлено не было. "Правда то, что Рентцхог продвигал ее и неоднократно упоминал ее в буклете для инвесторов своего стартапа. (...) В этом смысле он ее использовал. (...) Она - не продукт PR. Она действительно верит в то, что она делает. Она является самой собой. Она - феномен", - сказал в разговоре с Focus шведский журналист Андреас Хенрикссон, впервые обративший внимание на связь Тунберг с бизнесменом. Сегодня Грета уже не является послом его проекта, потому что, как сказал сам Рентцхог в интервью немецкому телеканалу ZDF, "она просто выросла из него", передает Focus. Источник: Focus



