27 апреля 2020 г. Винсент Бэроуни | New York Post "Иванка Трамп Северой Кореи": в свете неопределенностей вокруг здоровья Ким Чен Ына фокус внимания смещается к его влиятельной сестре Ким Ё Чжон "Северокорейская династия Кимов, в которой доминируют мужчины, возможно, вот-вот передаст ключи от затворнического государства женщине. На фоне спекуляций вокруг здоровья Ким Чен Ына все взоры обратились к его сестре и ближайшему доверенному лицу, Ким Ё Чжон - ее считают наиболее вероятной преемницей", - пишет The New York Post. Ё Чжон, может, и не делает себе на голове чудаковатых высоких причесок-площадок, какие носили три поколения мужчин-правителей в ее семье, но она разделяет скрытность своего брата и склонность к нападкам на политических противников. Тем не менее, многое о ней остается загадкой. Например, не совсем ясно, сколько лет Ё Чжон, но полагают, что ей слегка за 30, и она на несколько лет моложе Ким Чен Ына", - говорится в статье. "Она держалась в тени, и только в прошлом месяце выступила со своим первым публичным заявлением, высмеяв Южную Корею как "пугающую лающую собаку", за то, что та выступила против военной демонстрации Северной Кореей боевой мощи". "И все же она была достаточно активна за кулисами, и на основе этого можно предположить, что она будет править железным кулаком. Как и другие чиновники Северной Кореи, в 2017 года она была включена в черный список Министерства финансов США за "серьезные нарушения прав человека". Ё Чжон известна тем, жестко продавливает северокорейскую пропаганду. Она была в числе чиновников которые работали над принятием "жесткой политики цензуры и сокрытия бесчеловечного и репрессивного поведения", заявило в то время министерство финансов США. "Среди властной элиты Севера у Ким Ё Чжон больше всего шансов унаследовать власть, и я думаю, что такая возможность превышает 90%", - заявил один аналитик в интервью агентству Associated Press. "Ё Чжон, возможно, придется соперничать за власть с ее вторым братом, Ким Чон Чхолем, - полагает The New York Post, впрочем, тут же добавляя, что "он уже был отодвинут в сторону, когда их отец выбрал Кима следующим в очереди на правление". "Во время публичных появлений ее регулярно видели рядом с братом, и она участвует в отношениях страны с Вашингтоном и Южной Кореей - СМИ прозвали ее "Иванкой Трамп Северной Кореи". Возможно, наибольшее внимание она привлекла во время зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее, где она была делегатом и сидела рядом с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином". Известно, что "в конце 1990-х годов она по стопам Ким Чен Ына посещала начальную школу в Берне в Швейцария, и они оба, по информации North Leadership Watch, жили в частном доме с персоналом и телохранителями. Мало что известно о ее жизни между ее пребыванием в Швейцарии и 2007 годом, когда она начала играть роль в правящей партии, за исключением того, что она, как сообщается, была любимицей своего отца, Ким Чен Ира, который правил с 1994 года до своей смерти в 2011 году", отмечается в публикации. "Она стала намного серьезнее, - заявил изданию The New Yorker Майкл Мэдден, правительственный консультант, управляющий веб-сайтом North Korea Leadership Watch. - Когда вы видите кадры с ней на приемах, она улыбается, это милая дружелюбная молодая женщина, но когда она выходит с этих приемов, улыбка исчезает, и она даже становится похожа на Ким Чен Ира". (...) Источник: New York Post