27 апреля 2020 г. Шань Со-Лин и Роберт Хехт | The New York Times Большинство американцев, являющихся носителями коронавируса, не знают об этом В США "на коронавирус тестируют почти исключительно тех, у кого развиваются симптомы Covid-19 - такой подход одобрили Центры по контролю и профилактике заболеваний, которые предоставляют рекомендации для штатов. Это, вероятно, выявляет лишь малую часть зараженных людей, подвергая опасности тысячи американцев, потому что большинство из тех, кто переносит вирус, не знают об этом. Требуется широкое тестирование людей, не имеющих известных симптомов", утверждают на страницах The New York Times Шань Со-Лин, управляющий директор Pharos Global Health Advisors и лектор в Институте международных отношений Джексона при Йельском университете, и Роберт Хехт, профессор клинической эпидемиологии в Йельском университете и президент Pharos Global Health Advisors. "Небольшая выборка анализов крови на антитела показала, что целых 2,7 млн нью-йоркцев могли быть инфицированы, не зная этого, сообщил в четверг губернатор Эндрю Куомо. Это соответствует и другим открытиям. Недавнее исследование показало, что до одной трети жителей Челси, горячей точки в штате Массачусетс, возможно, были инфицированы, и только половина из них могли припомнить, что за последние 4 недели у них был хотя бы один симптом. Другое небольшое исследование беременных женщин в Нью-Йорке показало, что 15% имели положительный результат на вирус, и у 80% из них не было симптомов. Из 840 случаев на авианосце Theodore Roosevelt 60% были бессимптомными", - говорится в статье. "Таким образом, Covid-19, как представляется, гораздо более распространен, чем показывает наше скудное количество тестирований, и миллионы зараженных людей могут распространять болезнь, сами того не ведая. Нам необходимо активно искать носителей вируса без симптомов, особенно среди людей, которые имеют частые контакты с общественностью, и среди уязвимых групп населения. Сюда входят те, кто заразен, но у кого не развивается симптомов, и те, у кого они возникнут спустя дни после проведения теста", - отмечается в публикации. "В число групп с высокой степенью риска, которые должны быть срочно протестированы, входят работники здравоохранения, особенно те, кто работает в учреждениях, обеспечивающих длительный уход; бездомные и работающие в приютах; работники продуктовых магазинов и курьеры, доставляющие заказы; водители такси, работники аварийных служб, сотрудники организаций с высокой плотностью занятости, таких как склады поставок и мясоперерабатывающие заводы; а также все, кто имел тесные контакты с теми, у кого выявлен Covid-19. Эти группы повышенного риска должны проходить тестирование каждые 5 дней, учитывая то, что мы знаем о времени, которое требуется для возникновения симптомов после заражения, а те, у кого выявлено заражение, должны немедленно изолировать себя, а те, с кем они контактировали, должны быть помещены на карантин на 14 дней", - призывают авторы статьи. "Необходимо расширить тестирование как минимум в 5 раз и сделать его как можно более доступным и удобным, без необходимости получать направление врача и бесплатным. Сейчас в США по всей стране тестирование на вирус проходит около 200 тыс. человек в сутки. Нужно, чтобы это число возросло до миллиона тестов или более в сутки. Количество тестов будет достаточным, когда менее 5% тестов будут оказываться положительными. (...) Для этого штаты должны расширить программы мобильного тестирования, чтобы такие работники, как сотрудники продуктовых магазинов и рабочих мест с высокой плотностью могли проходить тестирование многократно и без отрыва от производства. Также должны быть создать пункты тестирования в районах городов, чтобы тестирование без хлопот могли пройти и все остальные". (...) "Если мы не сможем предотвратить распространение Covid-19, экономика не сможет вновь открыться. Быстро найти и изолировать всех инфицированных пациентов, сосредоточиться на большом пуле инфицированных людей без симптомов и изолировать их близкие контакты до того, как они смогут заразить других - это единственный способ, с помощью которого можно контролировать пандемию до тех пор, пока не будет найдена эффективная вакцина против Covid-19", - уверены Шань Со-Лин и Роберт Хехт. Источник: The New York Times