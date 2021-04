27 апреля 2021 г. Олег Кашин | The New York Times Олег Кашин: Алексей Навальный - настоящий лидер России "В 2003 году, когда шел четвертый год правления Владимира Путина (...), я посетил московский офис левоцентристской партии "Яблоко". Там, среди заядлых антикоммунистов в возрасте за 50, доминировавших в партии, был 27-летний штатный сотрудник. Это был Алексей Навальный. Мы быстро подружились (...)", - пишет на страницах The New York Times Олег Кашин, российский журналист, базирующийся в Лондоне. (...) "Было очевидно, что такому человеку будет тесно в душной старой партии, и так оно и оказалось. Но вовсе не было очевидно, что Навальный станет бесспорным лидером оппозиции, и его вызов правлению Путина будет настолько серьезен, что приведет к попыткам режима заставить замолчать его - посредством покушений, тюремного заключения и болезни, которая на прошлой неделе грозила превратиться в смерть - и тысячи россиян по всей стране, вышедшие на улицы в знак протеста против жестокого обращения с ним. В России сейчас два национальных лидера: Путин в Кремле и Навальный в тюрьме", - утверждает Кашин. (...) "Его исключение из "Яблока" в 2007 году за участие в националистической демонстрации, на которую он пришел из солидарности с националистами, столкнувшимися с репрессиями Кремля, не стало для него большой потерей. Он уже создал себе имя как автор популярного блога: пока другие проклинали Путина и проводили акции протеста за свободу собраний, Навальный принялся за разоблачение злоупотреблений в госкорпорациях и обвинение властей в воровстве. Критика коррупции была более убедительной, чем лозунги в защиту демократии", - говорится в статье. "Однако поворотный момент для страны и для Навального наступил в 2011 году, когда Путин снова решил стать президентом России, а его партия "Единая Россия" собрала дико невероятное большинство. Вспыхнули массовые протесты, и лидеры оппозиции, привыкшие видеть на своих собраниях около сотни человек, внезапно обнаружили, что смотрят на десятки тысяч граждан, - пишет журналист. - Здесь возникает соблазн сказать, что Навальный выиграл соревнование за лидерство, но это будет неправдой. Было много других лидеров: либерал Борис Немцов, коммунист Сергей Удальцов, националист Александр Поткин, бывший премьер Михаил Касьянов, чемпион по шахматам Гарри Каспаров. Но один за другим - путем покушений, запугивания, тюремного заключения и шантажа - они исчезли из виду. В результате остался только Навальный, что заставило некоторых подозревать, что он работает на Кремль. Такое впечатление усиливается тем фактом, что в 2013 году он был публично освобожден из тюрьмы и допущен к участию в выборах на пост мэра Москвы. Если какие-либо подозрения и сохранялись - даже после того, как он получил еще один условный срок и его облили зеленкой, они окончательно исчезли в августе прошлого года, когда Навального, по-видимому, отравили "Новичком" на борту самолета, летевшего в Москву. Стало ясно, что Кремль просто оставил Навального на десерт". "Навальный настаивает, что его отравители, действуя по приказу Путина, намеревались убить его. Но, возможно, (...) план заключался не в убийстве Навального, а в том, чтобы отпугнуть его. Это имело бы смысл. В конце концов, многие из предыдущих противников Путина из-за принуждения или страха навсегда покинули Россию. Когда Путин согласился разрешить эвакуацию Навального в Германию для лечения, он, по всей видимости, был уверен, что этот человек не вернется. (...) Но Путин просчитался". (...) "Даже когда в тюрьме у Навального начали отказывать ноги и он требовал допустить к нему врачей, он шутил над этим: сказал, что привык к своей ноге и не хочет ее терять. Это было поведение храброго, гордого, несломленного человека, противостоящего бесчеловечной системе, оружие которой - тюрьма и насилие - архетипический сюжет, знакомый любой стране, пережившей диктатуру (...)", - отмечает Кашин. "Что касается Путина, он обнаружил глупость отказа честно встретиться с оппонентом. Протесты, охватившие страну в среду - последовавшие за крупными демонстрациями в поддержку Навального в январе - свидетельствуют о силе привлекательности Навального и, что, возможно, более важно, о глубине недовольства простых россиян своим правителем. Это было делом его собственных рук. Не признавая права Навального на участие в политике, Путин вступил в конфронтацию с лидером, равным ему", - утверждает Кашин. "Теперь, избавившись от всех своих оппонентов, реальных и воображаемых, Путин оказывается в одиночестве. Как царица из русской сказки, которая каждый день спрашивает волшебное зеркало, кто на свете всех милее, он отчаянно жаждет превосходства. Но когда он спрашивает зеркало, кто настоящий лидер России, оно отвечает: Алексей Навальный", - заключает автор публикации. Источник: The New York Times