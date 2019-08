27 августа 2019 г. Рут Маклин | The Guardian "У русских особый статус": смешение политики и добычи полезных ископаемых в Гвинее "Когда Альфа Конде стал намекать, что хочет изменить конституцию Гвинеи, чтобы позволить себе третий срок в качестве президента, он встретил горячего сторонника в неожиданном месте, - пишет The Guardian. "Называя Конде "легендарным", российский посол в Гвинее поддержал изменение конституции с тем, чтобы позволить восьмидесятилетнему президенту "оживить" страну. "(....) Нужно адаптировать Конституцию к реальности, а не реальность к Конституции", - заявил Александр Брегадзе в новогодней трансляции по государственному телевидению", - говорится в статье. "Оппозиция, гражданское общество и гвинейская пресса поспешили раскритиковать "популистское и демагогическое" вмешательство посла. (...) В мае, оставив пост посла, Брегадзе устроился на работу в российскую алюминиевую фирму "Русал". Сейчас он возглавляет ключевое подразделение "Русала" в Гвинее, где сосредоточены его крупнейшие добывающие интересы", - пишет The Guardian. "Россия пытается возродить отношения советских времен с правительствами африканского континента и построить новые связи. (...) Хотя Россия не может конкурировать с экономической мощью Китая на африканском континенте, она выкраивает для себя свою собственную роль, концентрируясь на таких отношениях, как отношения с Гвинеей (...)", - отмечается в публикации. "Некоторые активисты утверждают, что комментарии Брегадзе связаны с экономическими интересами России в Гвинее, - говорится в статье. - Такова точка зрения Амаду Баха, исполнительного директора благотворительной организации Action Mines, которая следит за добычей полезных ископаемых в Гвинее. Он сказал, что российские компании "получают огромные экономические выгоды для российской олигархии, которая имеет значительный вес в политических и экономических делах этой страны". "В течение нескольких лет интересы России в Гвинее были, в основном, связаны с добычей полезных ископаемых. Гвинея получает около трети своих доходов от добывающего сектора. "Русал" владеет Kindia Bauxite Company (CBK), на долю которой приходится треть добычи бокситов "Русала", а также Dian-Dian Bauxite Company и комплексом Friguia, который добывает бокситы и перерабатывает его в алюминий. "Норголд", еще одна российская компания, владеет золотым рудником в северной Лефе, в который она вкладывает все большие суммы", - передает газета. "В начале первого срока полномочий Конде Гвинея приняла новый кодекс добычи полезных ископаемых, который, как казалось, изменит то, как действуют добывающие компании, требуя от них платить больше налогов и защищать окружающую среду и интересы сообществ вокруг своих рудников, - повествует The Guardian. - Но он был быстро пересмотрен, когда компании заморозили миллиарды долларов инвестиций в страну, и правительство продемонстрировало готовность ослабить правила для привилегированных партнеров. Такие компании, как "Русал", соглашения которого должны были истечь, продлили их по старым условиям еще на 25 лет. Соглашение CBK, например, было продлено до 2050 года. Согласно отчету Publish What You Pay, организации, осуществляющей наблюдение за добывающей промышленностью, она освобождена от уплаты налогов на землю и на заработную плату". "У русских в Гвинее особый статус. Это объясняет преимущества, предоставляемые их горнодобывающим компаниям", - заявил Бах, утверждая, что он знает о секретном соглашении между двумя странами. "По словам Александры Архангельской из Института африканских исследований Российской академии наук, правительство России и транснациональные компании - это не одно и то же, а комментарий, сделанный послом, "вероятно, отражает отношение России и ее позицию в мировых делах", а не интересы "Русала", - указывает газета. - Алексис Ариефф, политолог, специализирующаяся на политике в отношении Африки в Исследовательской службе Конгресса США, говорит, что стимулы для интереса России к африканским странам можно изобразить в виде диаграммы Венна. "Есть ли у страны полезные минеральные ресурсы, готова ли она бросить вызов влиянию ключевых западных игроков, является ли страна рынком для российских вооружений? - перечисляет она. - Это представляется ключевыми сферами, которые, когда они пересекаются, могут привести к усилению российского интереса. Имеются ли исторические дипломатические и военные отношения России со страной - вот еще одна сфера, которая определенно наличествует в Гвинее". "Обеспечение исходов ценных голосований в СБ ООН и попытки вызвать беспокойство западных стран являются двумя причинами для продвижения России в Африке, указывают аналитики. Россия преуспела в последнем: американский генерал, ответственный за военные операции в Африке, заявил в феврале, что в ЦАР "избранные лидеры закладывают свои права на добычу полезных ископаемых за малую часть своей стоимости, чтобы получить российское оружие", - говорится в статье. По информации The Guardian, "(...) пресс-секретарь "Русала" заявил, что в отношении назначения Брегадзе нет конфликта интересов и никаких "секретных стратегических соглашений" между "Русалом" и Гвинеей не существует. Отвечая на дополнительный вопрос-уточнение, существует ли предполагаемое секретное соглашение между Гвинеей и Россией, пресс-секретарь указал: "Уточнение не меняет наш ответ. Никаких "секретных стратегических соглашений" в отношении "Русала" не существует". (...)" "Оппоненты Конде, по словам Баха, начали кампанию, чтобы помешать ему изменить конституцию, и поддержка России не имеет того веса, который был у СССР. "России нечему учить нас с точки зрения демократии или функционирования государства, - считает он. - Мы сами должны управлять и развивать нашу страну". В написании статьи приняла участие Фатумата Канте. Источник: The Guardian