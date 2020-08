27 августа 2020 г. Ричард Милне | Financial Times Швеция озвучивает тревогу по поводу "обострившейся " балтийской напряженности "Швеция активизирует свою боевую готовность из-за "обострившейся ситуации в сфере безопасности" в Балтийском море на фоне того, как напряженность в регионе достигла самого высокого уровня со времен холодной войны", - пишет Financial Times. "Во вторник шведское телевидение показало кадры, зафиксировавшие, как бронированные транспортные средства сходят с парома на острове Готланд, а также отпускников, едущих, на автофургонах, в то время как скандинавская страна стремится послать мощный сигнал России в связи с ее возросшей военной активностью", - говорится в статье. "Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила Financial Times, что это развертывание связано не с беспорядками в Белоруссии, где Стокгольм пытается выступить посредником после спорных выборов в этом месяце, а с российскими военными маневрами. "Когда Россия проводит крупные учения, мы заинтересованы в том, чтобы показать, что у нас в Швеции очень сильные вооруженные силы и что мы, конечно, готовы к обострившейся ситуации в сфере безопасности в нашем районе", - подчеркнула она. (...) Йохан Викторин, член Шведской королевской академии военных наук и глава Intil, компании, занимающейся стратегической разведкой, указал, что, помимо развертывания шведских истребителей и танков на Готланде, четыре корвета проводят неподалеку учения вместе с финским минным тральщиком. Он также сообщил, что в минувшие выходные на Готланде приземлился самолет американских сил специального назначения, а норвежские истребители пролетели вместе с американскими бомбардировщиками дальнего действия B-52 в Арктике. "Швеция демонстрирует, что она готова. Всегда лучше быть подготовленным, чем застигнутым врасплох", - пояснил Викторин, отметив, что в последний раз Швеция публично повышала свою боевую готовность до этого уровня после неудавшегося переворота 1991 года против тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева". (...) Линде отметила, что ситуация была "гораздо более напряженной во время холодной войны, и тогда мы справились". "Да, в некоторых аспектах движение небольшое, например, в наращивании военного потенциала, но я думаю, вы, возможно, захотите увидеть это в более долгосрочной перспективе", - сказала она. Вооруженные силы Швеции заявили, что угроза военного нападения на страну по-прежнему низка, говорится в публикации, но Викторин указал, что они хотят быть готовы вмешаться, если произойдет вторжение судна или самолета другой страны". "Что касается Белоруссии, то, по словам Линде, Швеция понимает, что ни оппозиция, ни Лукашенко не хотят внешнего вмешательства. Она сказала, что Швеция - как новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, членами которой являются Белоруссия и Россия - таким образом, уже пытается сблизить обе стороны. "Мы не рассматриваем это как геополитический конфликт, в котором люди выступают против России и в пользу ЕС. Мы рассматриваем это как законное требование демократии и свободы в Белоруссии", - добавила она. (...) Источник: Financial Times