27 августа 2021 г. Джон Хенли | The Guardian Рейтинг одобрения Ангелы Меркель выше, чем у любого другого мирового лидера "Спустя почти 16 лет после того, как Ангела Меркель впервые стала канцлером Германии, рейтинги ее одобрения в 5 крупных европейских странах и США по-прежнему выше, чем у любого другого нынешнего мирового лидера, показывает новый опрос", - передает The Guardian. "На вопрос YouGov, положительно или отрицательно они относятся к Меркель, которая уходит в отставку в следующем месяце после четырех сроков пребывания в должности, во всех 6 опрошенных странах больше респондентов вынесли положительный вердикт, чем отрицательный. Канцлер-ветеран, который с момента своего избрания в 2005 году работала с четырьмя американскими и французскими президентами, пятью британскими премьер-министрами и восемью главами итальянского правительства, получила положительный рейтинг +61 в Испании, +49 во Франции и +30 в Германии", - говорится в статье. "Мнения в Италии, США и Великобритании были немного менее позитивными - +23, +17 и +15, но из других мировых лидеров хотя бы отдаленно ближе был только Джо Байден - у которого прошло всего восемь месяцев президентства и который все еще извлекает выгоду от эффекта того, что он - "не Трамп", а опросы проводились до хаотических событий в этом месяце в Афганистане", - указывает газета. "Джастин Трюдо (Канада) также получил положительный рейтинг, в то время как Эммануэль Макрон (Франция) получил положительную оценку только в двух странах: Германии и Испании. Другие важные фигуры, в том числе Си Цзиньпинь (Китай), Владимир Путин (Россия), Нарендра Моди (Индия) и Борис Джонсон (Великобритания), получили отрицательные рейтинги во всех шести странах, где проводился опрос", - сообщается в публикации. (...) "Что касается Меркель, которую называли то самой влиятельной женщиной в мире, то де-факто лидером ЕС (...), то респонденты больше всего оценили ее отношение к экономике Германии. (...) Накануне ее ухода и когда будущее Германии после Меркель выглядит все более неопределенным, большинство респондентов (...) в Германии, Франции, Испании и Италии поместили ее в пятерку самых влиятельных мировых фигур по сравнению с примерно третью британцев (31%) и американцев (36%)", - отмечает The Guardian. (...) Источник: The Guardian